Верховна Рада відкрила космос для приватних компаній

Документ відкриває можливості для підприємців, які хочуть освоювати нові висоти.

Верховна Рада України проголосувала у другому читанні та в цілому за законопроект №1071 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державного регулювання космічної діяльності".

- Законопроект про те, щоб дати українському космосу майбутнє, щоб демонополізувати, щоб прибрати ліцензію, щоб прибрати заборони і бюрократичні перепони на шляху розвитку українського космосу, - заявив глава Комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха.

Таким чином, документ скасовує державну монополію на заняття діяльністю в космічній галузі, а також виключає положення про ліцензування такої діяльності.

Україна входить в сімку країн з повним циклом розробки, випробувань, запуску, експлуатації космічної продукції, а також доступу до інформації.

На даний момент існує кілька успішних космічних проектів, створених українцями. Вони змушені вести свою діяльність в США через обмеження українського законодавства. Серед них компанія по розробці ракет-носіїв Firefly Aerospace, заснована Максимом Поляковим із Запоріжжя. Незважаючи на те, що головний офіс фірми знаходиться в Техасі, вона співпрацює з інженерами з Дніпра і залучає до своєї діяльності українських студентів.