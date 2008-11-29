Кто такой программист 1С?

Среди представителей украинского бизнеса одним из самых популярных ПО является уже многие годы 1С на сайте . Данная программа прочно вошла в лидеры и не сдают позиции уже почти 20 лет. С самого начала своей деятельности, когда функционировала всего одна конфигурация и до наших дней, когда их уже десятки. Популярность требует определенных действий, которые направлены на совершенствование продукта и обслуживание пользователей. Именно поэтому специалисты 1С постоянно занимаются доработкой своих продуктов, выпускают обновления на регулярной основе, предоставляют свою линию технической поддержки. Не каждый пользователь может самостоятельно установить обновления или доработать функционал системы. Для этого существует отдельная специальность - программист 1С. Особенно актуален программист 1С для компаний с большим штатов и ведущим крупную деятельность. Такие предприятия обычно внедряют не одну конфигурацию 1С, а 2-5 под каждый вид деятельности. А также приобретают лицензии отдельно под каждого сотрудника. В итоге десятки людей одновременно могут работать в 1С и в случае неполадки ПО компания может потерпеть временные, а иногда и финансовые убытки. Программист 1С оперативно исправляет любые ошибки, настраивает пользователям доступны, работает над ускорением работы программы, следит за выходом обновлений и устанавливает их. В случае необходимости может доработать и внести некоторые корректировки в продукт, учитывая специфику работы предприятия.

Но 1С пользуются и представители малого бизнеса и они не всегда могут позволить нанять в штат постоянного сотрудника на должность программист 1С. Как минимум из-за того, что не в состоянии обеспечить его полноценно работой, т.к. услуги требуются в лучшем случае пару раз в месяц. В таком случае мы предлагаем воспользоваться одним из вариантов:

услуги фрилансеров. Программист 1С может работать удаленно либо приезжать пару раз в месяц в офис заказчика. Минусов фриланса является частая безответственность работников и невысокая квалификация

аутсорсинг. Можно отдать на обслуживание свою компанию в штат, где за вами будет закреплен программист 1С. Из минусов можно отметить, что нет компаний, которые специализируются исключительно на 1С и сотрудники могут быть заняты другими текущими проектами и не всегда оперативно выполнять ваши задания

пользование услугами компании, которая внедрила вам 1С. Например, группа компаний А4, помимо внедрения также занимается обслуживанием клиентов. Здесь за вами будет закреплен программист 1С, который выполнит всю работу в сроки, прописанные в контракте.

Как видите, программист 1С https://a4.com.ua/ru/uslugi/autsorsing-predprijatie/ необходим любому пользователю - от крупной корпорации до небольшого магазина. Как именно воспользоваться его услугами - нанять в штат или сотрудничать удаленно зависит исключительно от ваших объемов работы, финансовой возможности и пожеланий.