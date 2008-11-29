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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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Домофон для багатоквартирного будинку
Вільний доступ в під'їзд багатоквартирного будинку порушує спокійне проживання в ньому власників квартир. У холодну пору року такі під'їзди часто стають притулком для галасливих компаній підлітків або місцем ночівлі для осіб без певного місця проживання. Війна мешканців з непроханими гостями може закінчиться часом трагедією.
Замикаючі пристрої в багатоквартирних будинках мають ряд переваг:
Власникам житлових приміщень пропонується багато сучасних та якісних замикаючих пристроїв, які представлені на сайті https://domofon.in.ua .
Проте є у такого обладнання і недоліки. Основний з них полягає в тому, що подібні системи недопрацьовані. Потрапити в під'їзд все-таки може будь-хто, прослизнувши за людиною, яка заходить. А ось працівники поштових відділень, соціальних служб часом змушені довго чекати, перш ніж їм відкриє двері хто-небудь із мешканців, що дуже незручно.
Установка домофона – відповідальна справа. Перед тим як купувати обладнання, слід провести збори, на якому організувати голосування з цього приводу і після підрахувати голоси.
Для вирішення питання на користь установки системи контролю доступу повинні висловитися мінімум 51% власників. Якщо прийнято позитивне рішення, потрібно з'ясувати, скільки буде потрібно придбати комплектів ключів.
Для того щоб обладнання було встановлено, двері в під'їзді повинні відповідати вимогам певних стандартів (бути жорсткими, кріпитися на 3 петлі). Буде краще, якщо відповідність нормам визначить фахівець фірми, що здійснює установку і обслуговування домофонів.
Перш ніж зробити вибір, потрібно вивчити існуючі типи замикаючих пристроїв і зупинитися на найбільш підходящому з них. Тут дійсно краще звернутися за консультацією до спеціаліста з domofon.in.ua, адже моделей на українському ринку понад півсотні, з різними характеристиками і функціоналом.
1. Аудіодомофони
За допомогою таких охоронних систем мешканці можуть розмовляти з людьми, що знаходяться за дверима. Обладнання складається з двох частин. Зовнішній блок встановлюється на вхідних дверях, а внутрішній апарат монтують в житловому приміщенні. В даний час подібні домофони часто використовують у під'їздах багатоквартирних будинків, оскільки вони зручні в застосуванні і мають відносно невисоку ціну.
2. Відеодомофони
Їх установка надає мешканцям можливість побачити гостя або відвідувача перед тим, як відкрити двері. У зовнішній блок відеодомофонів монтується відеокамера, яка передає зображення при запуску. Відтворюється воно на екрані, що є складовою частиною внутрішнього апарату. У ньому також передбачена кнопка, що дозволяє відкрити двері дистанційно. Монітори таких систем можуть показувати чорно-біле зображення, а також кольорове. Залежно від цього буде варіюватися ціна відеодомофона.
Власникам приміщень надається також функція установки систем охоронної та пожежної сигналізації і виведення їх на пульт МВС або МНС. Крім того, таке обладнання можна пов'язати з панеллю для виклику різних служб (поліції, швидкої медичної допомоги, екстреної допомоги, аварійно-рятувальної служби тощо).
Домофони можуть бути розраховані:
Також домофони можуть бути цифровими і координатними. Вони відрізняються один від одного системою комутації: щоб підключити панель виклику до мікрофона, що знаходиться в приміщенні. В обладнанні координатного типу використовують багатожильний провід (16-24), а в цифрових – двожильний.
Варто відзначити, що обидва типи забезпечують якісний зв'язок. Вартість цифрових систем вище приблизно на 1/3, незважаючи на те що ціна двожильного дроту набагато нижче. У під'їздах з кількістю квартир 160 і більше установка цифрового домофона буде доцільною, а ось при меншому числі точок підключення краще придбати координаційну систему.
Для того щоб вибрати відповідне обладнання, потрібно враховувати:
Всі заявлені функції повинні виконуватися. До пристрою також обов'язково додається інструкція і гарантійний талон.
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