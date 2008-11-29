Домофон для багатоквартирного будинку

Вільний доступ в під'їзд багатоквартирного будинку порушує спокійне проживання в ньому власників квартир. У холодну пору року такі під'їзди часто стають притулком для галасливих компаній підлітків або місцем ночівлі для осіб без певного місця проживання. Війна мешканців з непроханими гостями може закінчиться часом трагедією.

Замикаючі пристрої в багатоквартирних будинках мають ряд переваг:

дозволяють людям убезпечити себе. Відомо багато випадків скоєння злочинів у під'їздах житлових будинків;

сприяють підтримці чистоти. У під'їзди з вільним доступом часто заглядають бездомні, наркомани, молодь. Всі вони смітять, можуть вимальовувати стінові панелі і т. п;

сприяють збереженню спільного майна багатоквартирного будинку . Якщо замикаючого пристрою немає, то хулігани можуть розбити плафони, вікна, викрутити лампочки, зламати двері, ліфт і т. д.;

жителі захищених системою контролю під'їздів відчувають себе спокійніше, оскільки їм не потрібно переживати за загальнобудинкове майно і боятися зустрічі з непроханими гостями.

Власникам житлових приміщень пропонується багато сучасних та якісних замикаючих пристроїв, які представлені на сайті https://domofon.in.ua .

Проте є у такого обладнання і недоліки. Основний з них полягає в тому, що подібні системи недопрацьовані. Потрапити в під'їзд все-таки може будь-хто, прослизнувши за людиною, яка заходить. А ось працівники поштових відділень, соціальних служб часом змушені довго чекати, перш ніж їм відкриє двері хто-небудь із мешканців, що дуже незручно.

Установка домофона – відповідальна справа. Перед тим як купувати обладнання, слід провести збори, на якому організувати голосування з цього приводу і після підрахувати голоси.

Для вирішення питання на користь установки системи контролю доступу повинні висловитися мінімум 51% власників. Якщо прийнято позитивне рішення, потрібно з'ясувати, скільки буде потрібно придбати комплектів ключів.

Для того щоб обладнання було встановлено, двері в під'їзді повинні відповідати вимогам певних стандартів (бути жорсткими, кріпитися на 3 петлі). Буде краще, якщо відповідність нормам визначить фахівець фірми, що здійснює установку і обслуговування домофонів.

Перш ніж зробити вибір, потрібно вивчити існуючі типи замикаючих пристроїв і зупинитися на найбільш підходящому з них. Тут дійсно краще звернутися за консультацією до спеціаліста з domofon.in.ua, адже моделей на українському ринку понад півсотні, з різними характеристиками і функціоналом.

1. Аудіодомофони

За допомогою таких охоронних систем мешканці можуть розмовляти з людьми, що знаходяться за дверима. Обладнання складається з двох частин. Зовнішній блок встановлюється на вхідних дверях, а внутрішній апарат монтують в житловому приміщенні. В даний час подібні домофони часто використовують у під'їздах багатоквартирних будинків, оскільки вони зручні в застосуванні і мають відносно невисоку ціну.

2. Відеодомофони

Їх установка надає мешканцям можливість побачити гостя або відвідувача перед тим, як відкрити двері. У зовнішній блок відеодомофонів монтується відеокамера, яка передає зображення при запуску. Відтворюється воно на екрані, що є складовою частиною внутрішнього апарату. У ньому також передбачена кнопка, що дозволяє відкрити двері дистанційно. Монітори таких систем можуть показувати чорно-біле зображення, а також кольорове. Залежно від цього буде варіюватися ціна відеодомофона.

Власникам приміщень надається також функція установки систем охоронної та пожежної сигналізації і виведення їх на пульт МВС або МНС. Крім того, таке обладнання можна пов'язати з панеллю для виклику різних служб (поліції, швидкої медичної допомоги, екстреної допомоги, аварійно-рятувальної служби тощо).

Домофони можуть бути розраховані:

на одного абонента або декількох. Їх встановлюють на вхідних дверях приватних будинків, котеджів, контрольно-пропускних пунктах;

на велику кількість абонентів; їх монтаж роблять у під'їздах багатоквартирних будинків, на вхідних дверях офісних центрів, адміністративних будівель; Подібні системи здатні обслуговувати 100 і більше осіб, кілька під'їздів.

Також домофони можуть бути цифровими і координатними. Вони відрізняються один від одного системою комутації: щоб підключити панель виклику до мікрофона, що знаходиться в приміщенні. В обладнанні координатного типу використовують багатожильний провід (16-24), а в цифрових – двожильний.

Варто відзначити, що обидва типи забезпечують якісний зв'язок. Вартість цифрових систем вище приблизно на 1/3, незважаючи на те що ціна двожильного дроту набагато нижче. У під'їздах з кількістю квартир 160 і більше установка цифрового домофона буде доцільною, а ось при меншому числі точок підключення краще придбати координаційну систему.

Для того щоб вибрати відповідне обладнання, потрібно враховувати:

експлуатаційні характеристики;

чи є спеціальне підсвічування;

які доступні операції;

які передбачені типи повідомлень (звукові, відео і т. д.).

Всі заявлені функції повинні виконуватися. До пристрою також обов'язково додається інструкція і гарантійний талон.