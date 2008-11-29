Можно ли взять кредит онлайн на чужой паспорт?

С появлением интернет-технологий и большего числа услуг, предоставляемых через интернет, в том числе и связанных с осуществлением платежей, а также оформлением кредитов, вопросы личной безопасности стали еще больше беспокоить обычных граждан. Ведь, как известно, оформить кредит онлайн возможно даже без паспорта, всего лишь имея его копию или помня данные. Дает ли это возможности мошенникам оформить кредит на чужой паспорт?

Реально ли оформить кредит онлайн на чужой паспорт?

К большому сожалению, в последнее время действительно увеличилось количество случаев оформления кредитов на чужие документы. Это стало возможным, в частности, благодаря появлению дистанционного кредитования. Во многих учреждениях можно получить кредит без посещения стационарного отделения, всего лишь указав информацию из паспорта или выслав отсканированную копию документов. Данной уязвимостью активно начали пользоваться мошенники. Теперь любой, кто имеет доступ к вашим документам, может подать заявку на кредит и через несколько минут получить деньги на собственную банковскую карту.

Однако, чтобы немного успокоить доверчивых граждан, хотелось бы отметить, что подобное развитие событий возможно только в том случае, если кредитор не проводит верификации данных. Что это значит? Независимо, куда клиент обращается за кредитом (в банк или кредитную компанию), учреждение обязано проверить личность заемщика и достоверность предоставленной информации. Для этого иногда требуется фото с паспортом в руках или верификация карты, а также ограничение выдачи кредитов онлайн на все карты, то есть выдаваться только на именные карты.

Большинство кредитных компаний, которые используют максимально надежные системы обработки данных при выдаче кредитов онлайн представлены на аналитическом сайте Loando.ua. Если появится потребность в оформлении быстрого кредита онлайн, не стоит бродить по мировой паутине и самостоятельно искать легального и надежного кредитора среди сотни других. Лучше сразу воспользоваться данным сервисом, указать свои требования к кредиту, и мгновенно найти несколько лучших вариантов. При этом вы можете быть уверены, что не попадетесь на крючок мошенников, которые охотятся за персональными данными клиентов, ведь на сайте представлены только проверенные учреждения с государственными лицензиями и разрешениями на работу в Украине, а также имеют высокую степень охраны данных клиентов.

Как защититься от мошенников?

Чтобы однажды не столкнуться с ситуацией, когда звонят из-за чужого долга, следует придерживаться нескольких правил безопасности:

Никогда не давайте паспорт в руки посторонним людям. Не всегда можно быть уверенным в добросовестности даже друзей и близких, не говоря уже о сотрудниках банков или подобных учреждений. А если возникает ситуация с необходимостью сделать копию документа, то ваш паспорт всегда должен быть в поле зрения. То же самое касается загрузки файла со сканированными документами на различные онлайн-сервисы, например при оформлении кредита онлайн или иной услуги. Прежде чем это сделать, нужно убедиться в легальности компании и проверить наличие соответствующих государственных разрешений и лицензий на осуществление финансовой или иной деятельности. При потере или краже паспорта немедленно сообщите об этом в правоохранительные органы. Иногда даже пару часов замедлений могут привести к значительным проблемам. После написания заявления о потере документа, он будет считаться недействительным. Об этом заявителю будет выдана специальная справка об изготовлении нового, а также будут внесены соответствующие записи в базу данных потерянных и украденных документов. Следовательно, ни один мошенник не сможет воспользоваться вашим утерянным паспортом. Время от времени следует проверять кредитную историю в УБКИ, даже если вы ни разу не оформляли кредит и в ближайшее время не планируете. Кроме того, согласно закону, каждый гражданин Украины может один раз в год получить отчет с УБКИ полностью бесплатно.

Что делать, если чужой кредит на ваш документ уже оформлен?

Первое, что надо сделать после получения звонка о необходимости уплатить чужой кредит, оформленный на ваше имя — это обратиться в полицию. Ни в коем случае не думайте платить какие-то взносы, даже если вам жестоко угрожают, и вы хотите как можно быстрее избавиться от настойчивых звонков и угроз. Не сомневайтесь, если работники банка или коллекторского агентства прибегают к угрозам, то данные действия будут продолжаться и дальше, одним платежом вам не обойтись.

Но, если после обращения в правоохранительные органы, ситуация не меняется (звонки и угрозы не прекращаются), единственным вариантом остается обращение в суд. В судебном порядке должно быть назначено специальное расследование, в ходе которого будет определено, каким образом злоумышленникам удалось получить кредит на чужие документы, а также, какие нарушения были допущены со стороны кредитора. Кроме того, в ситуации, когда дело доходит до судебных разбирательств, истец, то есть потерпевшая сторона, может рассчитывать на возмещение морального вреда.