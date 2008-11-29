Верховна Рада в черговий раз продовжила заборону на продаж землі

Українські депутати панічно бояться вільного ринку землі в країні – 20 грудня 2018 року вони вже в 10 раз продовжили заборону на відчуження і продаж земель сільськогосподарського призначення. На цей раз – до 1 січня 2020 року.

Відповідний законопроект під номером 9355-5 під час вечірнього засідання парламенту підтримав 231 депутат (при 226 мінімально необхідних голосах).

Показово, що в загальній сумі депутати різних фракцій зареєстрували аж 16 законопроектів, якими під різними приводами пропонувалося продовжити мораторій на продаж землі. Один з народних обранців на повному серйозі пропонував продовжити мораторій до 22 квітня 2019 року, мотивуючи дату тим, що це... день народження Володимира Ілліча Леніна!

Формальним приводом для продовження заборони на продаж ще на рік названо відсутність в Україні інфраструктури для введення ринку купівлі-продажу землі.

Таким чином, для сільських жителів, які володіють паями землі єдиним правовим способом для її передачі у користування іншим особам залишається виключно підписання договору оренди з дрібними і великими сільгоспвиробниками. Всього в Україні зареєстровано 18,3 млн. земельних ділянок сільськогосподарського призначення, 87,8% яких знаходиться в приватній власності (середній розмір однієї ділянки - 1,6 гектара).

Нагадаємо, що 22 травня 2018 року Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) визнав мораторій на продаж землі в Україні порушують права людини і рекомендував скасувати його. На його скасування наполягають і в Світовому банку, нещодавно схвалив новий великий кредит Україні на $750 млн. Тим не менш, мораторій постійно подовжується депутатами Ради різних скликань починаючи ще з 2002 року.