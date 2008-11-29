Рекомендації для здоров'я серця знижують ризик розвитку діабету

Діабет є зростаючою проблемою в Сполучених Штатах: згідно з даними Центру з контролю за захворюваннями, близько третини населення живе з діабетом або предіабетичним станом. Доктор Джошуа Дж. Джозеф - ендокринолог і доцент в медичному центрі Векснер штату Огайо - прагне знизити ці цифри. Він вивчає різні способи запобігання діабету, і його остання робота присвячена тому, як здоров'я серцево-судинної системи може бути пов'язано з ризиком розвитку діабету.

«Це дослідження доповнює наше спільне розуміння того, як лікарі можуть допомогти своїм пацієнтам запобігти ряд серйозних захворювань, включаючи серцеві захворювання, рак і, в даний час, діабет», - сказав доктор К. Крейг Кент - декан Медичного коледжу.

Команда, очолювана Джозефом, провела оцінку ризику розвитку діабету серед 7758 учасників дослідження «Причини географічних і расових відмінностей при інсульті» і використовувала life's Simple 7А мериканскої кардіологічної асоціації в якості керівництва для вимірювання здоров'я серця в групі.

Фактори здоров'я Life Simple 7 і спосіб життя, які пов'язані з серцево-судинними захворюваннями, включають фізичну активність, дієту, вагу, холестерин, артеріальний тиск, рівень глюкози в крові і вживання тютюну.

В цілому, учасники дослідження, які перебували в рекомендованих, ідеальних діапазонах, принаймні для чотирьох з семи факторів, що мали ризик розвитку діабету на 70 відсотків нижче за інших протягом наступних 10 років.

"Ми порівняли людей з нормальним рівнем глюкози в крові і людей з порушеннями вмісту глюкози, - сказав Джозеф. - Ті люди з нормальним рівнем глюкози, які мали як мінімум 4 хороших параметра, мали на 80 відсотків нижчий ризик розвитку діабету. Ті, у кого вже був діабет або предіабетичний стан і при цьому 4 хороших фактора, не змінювали свій ризик розвитку діабету».

За словами Джозефа, це дослідження доводить, що використання профілактичних стратегій є ключем до того, щоб допомогти американцям уникнути діабету.

«Здорові люди повинні працювати над тим, щоб залишатися здоровими. Дотримуйтесь рекомендацій. Не досягайте високого рівня цукру в крові, щоб потім не турбуватися про лікування діабету. На даний момент люди потребують високоінтенсивних втручань: фізичної активності і дієті, що сприяють зниженню ваги і, можливо, ліках для зниження ризику діабету", - сказав Джозеф.

Робота з громадськістю - це один із способів застосування дослідження на практиці. Джозеф і його команда відвідують оздоровчі прогулянки, громадські дні та інші збори в Центральному Огайо, щоб допомогти людям дізнатися про профілактику діабету і формування здорових звичок.

«Ми не чекаємо, поки люди прийдуть до нас в якості пацієнтів. Ми активно займаємося впровадженням нашої лабораторної роботи в середовищі нашого населення, щоб підтримувати здоров'я суспільства», - сказав Джозеф.