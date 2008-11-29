Чим небезпечне куріння кальяну

У той час як куріння сигарет поступально знижується, популярність інших форм вживання тютюну - вейпінг, IQOS, кальяни - помітно зросла. Проблем тут як мінімум дві: недостатня вивченість альтернатив в силу їх новизни (а отже, неможливість довгострокових прогнозів) і той факт, що альтернативні форми доставки тютюну частіше пробують підлітки.

Ми вже розповідали про вейпінге- навіть в самих божевільних його формах - і трохи писали про IQOS. А в цьому матеріалі пояснюємо, які небезпеки таїть в собі кальян, який часто взагалі не сприймають як куріння.

Експерти кажуть, що унікальні особливості кальяну, можливо, посприяли його популярності серед молодих людей. На відміну від сигаретного тютюну, кальянний тютюн містить безліч ароматизаторів, які так подобаються молодим споживачам. Крім того, кальян виробляє вологий дим, який приємніше вдихати, не кажучи вже про те, що кальян зазвичай подають в лаунж-зонах, що пов'язано вже з статусністю і соціальною активністю.

Але в той час як досліджень на тему поки не так багато, вже попередні результати показують, що це, безумовно, небезпечно. «Швидше за все, кальян не менше шкідливий для здоров'я, ніж сигарети. Більше того, деякі канцерогени і токсини стають ще більш небезпечними, коли з'єднуються з водою », - каже Health24 Васим Мазьяк (Wasim Maziak), епідеміолог з Флоридського міжнародного університету (Florida International University).

Як показало дослідження, проведене в 2016 році, звичайна сесія кальяну забезпечує значно вищі рівні диму, смол і нікотину, якщо порівнювати його з сигаретами.

Крім цього, брикети деревного вугілля постачають в організм додаткові токсини, включаючи чадний газ. Невелике дослідження, представлене в листопаді 2018 року на конференції Американської асоціації кардіологів (American Heart Association), дозволяє припустити, що монооксиду вуглецю при палінні кальяну виділяється в 9-10 разів більше, ніж при курінні сигарет.

«Можливо, це тому, що весь апарат кальяну служить сполучною ланкою між вугіллям і найглибшими дихальними шляхами курця», - коментує Мазьяк.

Звичайно, кальян курять рідше, ніж сигарети. Але чи може це бути перевагою? За словами Васіма Мазьяка, в середньому кальянні сеанси тривають 30-60 хвилин, що, в порівнянні з 5-хвилинною перервою над сигаретами, продовжує вплив токсинів і шкідливих хімічних речовин.

Мері-Ханна (Mary Rezk-Hanna), доцент Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі (UCLA), додає, що у нас все ще немає інформації про довгостроковий впливі кальяну на здоров'я. «Але ми точно знаємо, що тривале куріння сигарет шкодить здоров'ю серцево-судинної системи, так що можемо говорити і про те, що у випадку з кальяном історія виявиться аналогічної», - резюмує вона.