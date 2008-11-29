Виробників харчових продуктів зобов'язали вказувати на упаковці їх повний склад

Президент Петро Порошенко підписав закон про "Про інформацію для споживачів про харчові продукти", яким встановлюються загальні вимоги до маркування всіх харчових продуктів в Україні, а для деяких продуктів правила маркування прописані цілком.

Прийнятий у другому читанні 6 грудня минулого року закон №2639-VIII "Про інформацію для споживачів про харчові продукти" встановлює категорії обов'язкової інформації про харчові продукти та загальні вимоги до такої інформації (в першу чергу – на їх упаковці, а при її відсутності – відповідних супровідних документах).

Тепер усі виробники харчової продукції зобов'язані надавати споживачам повну інформацію про наявність у харчових продуктах харчових добавок, допоміжних речовин для переробки та інших речовин, які можуть викликати алергічні реакції або індивідуальну непереносимість.

Ця інформація повинна допомогти покупцям зробити усвідомлений вибір тих продуктів, які будуть найбільш безпечними для їх здоров'я.

Основні положення нового закону можна виділити наступні:

Інформація про харчові продукти на їх упаковці повинна бути подана розбірливим шрифтом, буквами розміром як і в країнах Європейського Союзу-не менше 1,2 мм (сьогодні діє норма в 0,8 мм);

Інформація про алергени в складі продукту повинна бути обов'язково виділена (шрифтом, його стилем або кольором);

Обов'язково повинна вказуватися інформація про наявність у складі продукту рафінованих олій або жирів рослинного походження (наприклад, шкідливої пальмової олії);

Повинно бути зазначено, чи піддавався харчовий продукт заморожуванню або розморожуванню;

Повинен вказуватися термін придатності з використанням нового підходу до його позначення c урахуванням того, чи є харчовий продукт швидкопсувним за своїми мікробіологічними властивостями.

Новим законом також забороняється використовувати інформацію (у тому числі в рекламі харчових продуктів), яка може ввести споживачів в оману.