|
Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
|
Виробників харчових продуктів зобов'язали вказувати на упаковці їх повний склад
Президент Петро Порошенко підписав закон про "Про інформацію для споживачів про харчові продукти", яким встановлюються загальні вимоги до маркування всіх харчових продуктів в Україні, а для деяких продуктів правила маркування прописані цілком.
Прийнятий у другому читанні 6 грудня минулого року закон №2639-VIII "Про інформацію для споживачів про харчові продукти" встановлює категорії обов'язкової інформації про харчові продукти та загальні вимоги до такої інформації (в першу чергу – на їх упаковці, а при її відсутності – відповідних супровідних документах).
Тепер усі виробники харчової продукції зобов'язані надавати споживачам повну інформацію про наявність у харчових продуктах харчових добавок, допоміжних речовин для переробки та інших речовин, які можуть викликати алергічні реакції або індивідуальну непереносимість.
Ця інформація повинна допомогти покупцям зробити усвідомлений вибір тих продуктів, які будуть найбільш безпечними для їх здоров'я.
Основні положення нового закону можна виділити наступні:
Новим законом також забороняється використовувати інформацію (у тому числі в рекламі харчових продуктів), яка може ввести споживачів в оману.
Інші статті номеру
|
© «ПЕРСОНАЛ ПЛЮС». Усі права застережено.
Передрук матеріалів тільки за згодою редакції.
З усіх питань звертайтеся, будь ласка, gazetapplus@gmail.com