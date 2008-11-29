Горящие туры из Одессы

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Посещение театров, музеев, концертов, памятников архитектуры, сакральных мест (храмы, соборы, монастыри);

Горящие турысодержат и всю необходимую инфраструктуру для отдыха, аквапарки, бассейны, шезлонги, гамаки, водные развлечения (серфинг, виндсервинг, водные мотоциклы и лыжи, дайвинг);

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