Образование в Канаде: чего стоит ожидать

В Канаде огромная Украинская диаспора, из-за которой к украинцам в Канаде тепло относятся и всегда можно найти поддержку. Компания World Study расскажет о том что можно получить и с какими вызовами придется столкнутся студентам при прохождении учебы в Канаде. Как принято, начнем с позитивных моментов, так привлекающих в Канаду иностранцев.

Что хорошего есть в Канаде?

Преимуществ много, но мы остановимся на самых ключевых и весомых.

Своеобразный подход к обучению.

Под этим подразумевается множество интересных вещей. Прежде всего, превалирование практики над теорией. Вам дадут необходимый материал, но проверять его реальность и нарабатывать опыт вы будете самостоятельно. Для этого вас обеспечат практикой в лучших компаниях, ведь у аутсайдеров учиться нечему. Многие практиканты так и нашли шикарное место для трудоустройства после окончания вуза.

Но есть еще несколько необычных моментов в обучении:

количество и набор предметов, изучаемых в каждом семестре, вы выбираете сами;

некоторые университеты для «неопределившихся со специальностью» предлагают на первом курсе особую программу, в которой есть дисциплины из различных отраслей науки (список вузов есть в World Study). Но ко 2-му курсу придется принять окончательное решение.

Студент – уже гражданин Канады

Это официальное заявление правительства. Получить вид на жительство или гражданство на базе канадского диплома не просто легко, а фантастически легко! Уже с первого года обучения вы заметите, что все вас уже считают канадцем. При получении официальных документов экзамен сдавать все-таки придется, как дань традициям. Но самым сложным вопросом экзаменаторов будет: «Когда была провозглашена независимость Канады?»

Если же ваша специальность входит в число приоритетных для Арктической программы, то это не вы будете просить о ПМЖ, а вам будут его настойчиво предлагать.

Лучшая бесплатная медицина

Разочаруем, но для иностранных студентов есть только страховая медицина, но как только вы станете гражданином, то сразу имеете право на бесплатные услуги, а это как указано выше проще простого. В список медицинских услуг входит все то же, что и в Украине, за исключением стоматологов, правда, в экстренных случаях и они помогают бесплатно. Выйдя на пенсию, вы уже смело можете рассчитывать на полную или 50% оплату еще и лекарств. На данный момент канадская бесплатная медицина признана лучшей в мире.

Трудности обучения в Канаде

Тем кто решился поступить в канадский вуз нужно серьезно запастись финансами, так как учеба обойдется Вам в 15000 – 30000 CAD/год (стоимость обучения для иностранцев в 3-4 раза выше, чем для резидентов), а каждый месяц аренды 200 - 500 CAD/месяц, кроме того деньги понадобятся Вам еще и на питание и досуг.

Если вы хотите узнать еще какие-либо подробности об образовании в Канаде и тех сложностях, с которыми вы можете столкнуться, то обращайтесь в World Study. Вместе мы найдем идеальный для вас ВУЗ.