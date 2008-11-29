Теплі кредити 2019 в Україні: як і де отримати?

Що таке теплий кредит?

Теплові (хоча частіше їх називають теплі) кредити – це спеціальні програми фінансової допомоги з утеплення житлових будинків. Їх можна отримати в державному банку (дають теплий кредит в Ощадбанку і в Приватбанку), щоб утеплити стіни, купити котел або встановити енергозберігаючі вікна.

Перевагою використання кредиту на утеплення будинку є те, що держава відшкодовує вам частину витрат. А саме, повертає на ваш рахунок у банку гроші, спеціально виділені з держбюджету на реалізацію цих програм. Таким чином можна заощадити не тільки на термомодернізації будинку (до 35% її вартості), але і завдяки їй знизити на 20-50% рахунку за комунальні послуги, зокрема за опалення.

Кому можуть дати теплий кредит і кому можуть відмовити?

Слід розуміти, що окремим фізичним особам кредит на утеплення будинку видають тільки в тому випадку, якщо вони є власниками приватних будинків (отримують такий теплий кредит в Ощадбанку).

Жителям багатоповерхівок кредити давали до весни 2018 року, проте в квітні Кабмін визнав цю процедуру неефективною. Справа в тому, що утеплення окремих квартир часто виявляється шкідливим для самого будинку – його слід утеплювати повністю.

Пріоритет в отриманні теплих кредитів з 2019 року в Україні відданий ОСББ – об'єднань співвласників багатоквартирних будинків і ЖБК – житлово-будівельним кооперативам, які здатні зайнятися своїми будинками в цілому.

Відмовити у видачі кредиту фізособі банки можуть в декількох випадках:

Документи для кредиту оформлені не так, як слід або чогось не вистачає (надана рахунок-фактура без мокрої печатки, наприклад).

Офіційний дохід позичальника занадто низький (менше 5 000 гривень на місяць) і при цьому в його родині є утриманці.

У позичальника є непограшені кредити, в тому числі і в будь-якому іншому банку.

На що можна витратити теплий кредит?

Повний список, на що можна витратити теплий кредит, містить близько 20 найменувань товарів – знайти його можна за цим посиланням. Гроші можна взяти на купівлю утеплювальних матеріалів або будь-якого енергоефективного обладнання – наприклад, освітлювальних приладів або твердопаливного котла з відшкодуванням від 20% (на котли, максимум 12 тисяч гривень для фізосіб) до 35% (на матеріали для утеплення, максимум 14 000 гривень) від суми кредиту.

У банку позичальникам пропонують відразу орієнтуватися на наявний у них список перевірених продавців і магазинів: при купівлі у них можна розраховувати на невелику знижку в перший рік виплати кредиту.

Як отримати теплий кредит?

Що потрібно, щоб отримати теплий кредит приватній особі:

Прийняти рішення чи є необхідність в тому, щоб утеплити свій будинок і знайти продавця з необхідним товаром;

Звернутися в банк і надати список всіх потрібних документів на придбання енергозберігаючого обладнання: паспорт, ідентифікаційний код, довідку про дохід (для приватних домовласників повинен бути не менше 5 000 гривень в місяць);

Отримати від представників банку кредитні кошти на суму від 1 000 до 50 000 гривень;

Постфактум підтвердити банку їх цільове використання шляхом подання акту виконаних робіт.

ОСББ і ЖБК за теплими кредитами можуть звертатися в ПриватБанк.

На яких умовах банки дають теплі кредити?

Термін кредиту в Ощадбанку – до трьох років, сума – не більше 50 000 грн. Правда, є ще одна умова – перший внесок на покупку залишається за клієнтом. У разі купівлі товару не більше ніж на 25 000 гривень, сума першого внеску складе 10%, якщо дорожче-30%. Такий кредит можна взяти 1 раз в рік.

Річні в Ощадбанку складуть 17,99% плюс одноразово потрібно буде заплатити комісію за видачу кредиту – 4,3%.

Умови видачі теплих кредитів для ОСББ і ЖБК в Приватбанку дещо інші (з урахуванням масштабу робіт) – кредит дають на термін до 7 років, а його сума може досягати 2 млн гривень (від 40 до 70% компенсації суми покупки) під 18% річних.

Які ще є варіанти отримання кредиту на утеплення будинку?

Крім загальнодержавної програми теплих кредитів у різних регіонах країни діють ще й місцеві програми здешевлення теплих кредитів, за якими надаються додаткові компенсації (з місцевих бюджетів) по тілу або відсотками за теплі кредити. Інформацію по них можна знайти на інтерактивній карті місцевих програм.