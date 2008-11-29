44 кандидата в президенти. ЦВК завершила реєстрацію

ЦВК завершила реєстрацію кандидатів у президенти України на виборах, які відбудуться 31 березня 2019. Їх кількість встановила рекорд за всю історію - 44 людини.

Зазначимо, що це, можливо, не фінальний список - аж до 7 березня будь-який з них можна відмовитися від участі у виборах (з будь-яких причин, у тому числі на користь іншого кандидата).

Геннадій Балашов - лідер партії "5.10". Був народним депутатом III скликання. У 2015 році брав участь у виборах міського голови Києва, зайняв 11 місце. Виступає за легалізацію проституції і марихуани. Автор книг "Як стати авантюристом? Роздуми мільйонера" і "Монархія підприємця. Як стати царем?"

Роман Безсмертний - самовисуванець.

Безсмертний був постійним представником президента України Леоніда Кучми у Верховній Раді. З лютого 2010 року по червень 2011 року - Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Білорусь. 1 липня 2014 року очолив політичну партію Третя Українська Республіка, створену Юрієм Луценком.

Ольга Богомолець - народний депутат від БПП, голова комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я, активний критик реформи медицини від в. о. міністра Уляни Супрун.

Інна Богословська - колишній народний депутат України трьох скликань), голова Всеукраїнської громадської організації "Віче України". В листопаді 2013 року вийшла з Партії регіонів, брала участь у Евромайдані.

Віктор Бондар - кандидат від партії "Відродження". У 2000 році працював у Секретаріаті Кабінету Міністрів України. У 2012 році Бондар став народним депутатом України сьомого скликання, перебуваючи в парламенті вступив у фракцію Партії регіонів. У лютому 2014 року заявив про вихід з фракції Партії регіонів. У 2014 році на позачергових виборах до Верховної Ради обраний народним депутатом України по округу № 191 (Хмельницька область).

Юрій Бойко - народний депутат, один із засновників "Опозиційної платформи - За життя", яка утворилася як об'єднання південно-східної опозиції - частини "Опозиційного блоку" і партії "За життя" Вадима Рабиновича. Пізніше Рабинович заявив про відмову брати участь у виборах. В якості єдиного кандидата "Опозиційна платформа За життя" підтримала Юрія Бойка.

Олександр Ващенко - керівник громадської організації "Влада народу".

Олександр Вілкул - народний депутат. Є висуванцем від тієї частини партії "Опозиційний блок", яка орієнтується на підприємця Ріната Ахметова (за даними ЗМІ - близького бізнес-партнера Петра Порошенка). Безпосередньо в президенти він йде від клона "Опозиційного блоку - партії "Опозиційний блок - партія миру і розвитку".

Микола Габер - голова Патріотичної партії України, балотується як самовисуванець.

Дмитро Гнап, журналіст, висуванець від партії "Сила людей". Колега Гнапа-Анна Бабинець-написала в Facebook пост, в якому викрила журналіста-політика в фактично привласненні чужих коштів. Йдеться про солідну суму-9000 Євро. Тепер партія, від якої висунувся Гнал, закликає його знятися з виборів. Але він сам відмовляється це зробити.

Анатолій Гриценко, лідер партії "Громадянська позиція".

Під час президентства Віктора Ющенка був міністром оборони в трьох кабінетах міністрів підряд - при прем'єр-міністрах Юлії Тимошенко, Юрії Єханурові та Вікторі Януковичі.

Олександр Данилюк - член партії "Громадянський рух Спільна справа", керівник громадської організації "Центр оборонних реформ" (тезка колишнього міністра фінансів України - прим.ред.). На вибори йде як самовисуванець.

Юрій Дерев'янко - його висунула партія "Воля".

Дерев'янко - позафракційний народний депутат. Обирався по округу в Івано-Франківській області. До приходу в політику займався бізнесом у сферах фармацевтики, програмного забезпечення, поліграфії, мультиплікації та нерухомості.

Дмитро Добродомов - позафракційний народний депутат.

Починав кар'єру журналістом. Колишній генеральний директор Львівського медіахлондіга Zik. Аж до жовтня 2018 року був у команді Анатолія Гриценка.

Василь Журавльов - голова Федерації футболу Маріуполя, лідер партії "Стабільність".

Володимир Зеленський - комедійний актор, керівник студії "Квартал 95".

Сергій Каплін, лідер Руху простих людей", раніше був членом партій БПП і УДАР.

Працював помічником голови комісії Київради з питань захисту прав споживачів. Пізніше очолив "Міжнародний інститут проблем води та енергозбереження". Був членом Громадської колегії при Міністерстві закордонних справ України, головним редактором газети "Іскра простих людей", членом партій УДАР і БПП.

Юрій Кармазін - народний депутат попередніх скликань.

Ілля Ківа - висуванець від "Соціалістичної партії України". Ківа - екс-радник міністра внутрішніх справ Авакова, колишній керівник департаменту протидії наркозлочинності Нацполіції України. Аркадій Корнацький - народний депутат від БПП, балотується як самовисуванець. Навчався, працював і довгий час жив у Москві. Був радником глави секретаріату президента Віктора Балоги. Обіймав посаду заступника голови Миколаївської облдержадміністрації.

Руслан Кошулинський - віце-спікер Верховної Ради попереднього скликання (2012-2014 роки), член партії "Свобода".

Віктор Кривенко - його висунув "Народний Рух України". Народний депутат України VIII скликання, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань бюджету.

Сергій Кривонос - полковник, перший заступник командувача Сил спеціальних операцій України ВСУ.

Віталій Купрій - позафракційний народний депутат. Заступник голови Комітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.

Під час Євромайдану був черговим комендантом КМДА та членом ВО "Свобода". Влітку 2014 року отримав пропозицію від "Блоку Петра Порошенка" піти кандидатом на вибори до Верховної Ради України по 29-му виборчому округу. Через рік Купрій вийшов з фракції БПП і став членом партії "Укроп", яку також залишив влітку 2018 року після того, як фактично господар партії Ігор Коломойський зробив ставку на просування іншого кандидата - нардепа Олександра Шевченка.

Юлія Литвиненко, журналіст і телеведуча.

Олег Ляшко - народний депутат, лідер Радикальної партії Ляшка.

Олександр Мороз - двічі голова Верховної ради України (1994-1998, 2006-2007).

Засновник Соціалістичної партії України (від неї висунули Іллю Ківу). Лідер "Соціалістичної партії Олександра Мороза", від якої він і балотується.

Євген Мураєв - лідер партії "Наші". Був депутатом Харківської обласної ради двох скликань, а також членом Партії Регіонів.

Був у партії "За життя", звідки вийшов у вересні 2018 року і створив свою політсилу. Розставання супроводжувалося скандалом. Лідер "За життя" Вадим Рабинович звинуватив Мураєва в роботі на владу з метою розколоти електорат південного сходу. Мураєв у відповідь також звинуватив його і Віктора Медведчука (став після відходу Мураєва главою політради партії "За життя") в підіграванні Банкової.

Конфлікт загострився у грудні 2018 року, коли Мураєв в ефірі свого телеканалу закликав СБУ звернути увагу на "справжніх агентів Кремля" в особі Медведчука та інших лідерів Опозиційної платформи-За життя". У відповідь представники "Опозиційної платформи" звинуватили Мураєва в зраді і стукацтві.

Валентин Наливайченко - голова партії "Суспільно-політичний рух "Справедливість".

Очолював Службу Безпеки України в 2006-2010 роках. Пішов з посади після обрання президентом Віктора Януковича. У 2014 знову очолив СБУ, але в 2015 році Наливайченка звільнили після того, як він звинуватив Порошенка в корупції. В останні роки підтримував акції протесту Михайла Саакашвілі в минулому році.

Роман Насиров - екс-нардеп від Блоку Петра Порошенка, екс-голова Державної фіскальної служби України. Балотується як самовисуванець.

Став відомий всій країні після історії з його затриманням силами НАБУ, а також симулюванням хвороби, коли його під ковдрою на ношах доставили до суду для обрання запобіжного заходу. Після цього його усунули від керівництва ГФС, проте у в'язниці він просидів недовго і незабаром вийшов під заставу. Справа його вже дійшла до суду, але слухається поки ні хитко ні валко. Так що цілком є час і в президенти сходити.

Андрій Новак - економіст, кандидат від партії "Патріот".

Сергій Носенко - старший керівний директор ТОВ "Інтернешнл Інвестмент Партнерс Україна".

Володимир Петров - політтехнолог, самовисуванець.

Петро Порошенко - чинний президент подав документи в останній день, зайшовши з чорного входу через пікети активістів.

Руслан Ригованов - виконуючий обов'язки начальника державного підприємства "Севастопольський морський рибний порт".

Андрій Садовий - голова політичної партії "Самопоміч", мер Львова.

У 2004 році Садовий став ініціатором створення громадського об'єднання "Самопоміч", яке у 2012 році реорганізував у Партію. У 2006 році Садового вперше обирають мером Львова. Відтоді на цю посаду львів'яни двічі його переобирали. Після трагедії на Грибовицькому сміттєзвалищі та колапсу у Львові через неможливість вивезення сміття рейтинги Садового різко знизилися.

Також громадськості запам'яталася Заява його дружини, яка сказала, що їй уві сні прийшов маленький Ісус І сказав, що Садовій повинні йти в президенти і перемогти.

Віталій Скоцик - голова Аграрної партії України, український економіст і політик.

Працював викладачем в Національному аграрному університеті. Працював головою наглядової ради групи компаній АМАКО.

В Аграрну партію України вступив у 2009 році. У 2014 році став головою політсили. Але в ЦВК зазначили, що Скоцик подав документи як самовисуванець.

Ігор Смешко очолював спецслужбу за часів президентства Леоніда Кучми в 2003-2004 роках. Пішов у відставку після "помаранчевої" революції (перший Майдан).

Олександр Соловйов - представник партії "Розумна сила".

Сергій Тарута - його висунула партія "Основа". Очолював Донецьку облдержадміністрацію. Позафракційний народний депутат, голова підкомітету Верховної Ради з питань охорони історико-культурної спадщини.

Юлія Тимошенко - народний депутат, лідер партії "Батьківщина". Тимошенко на даний момент є лідером президентом гонки. Справді у неї великі шанси стати президентом.

Юрій Тимошенко - народний депутат. Його виключили з "Народного фронту" за бажання балотуватися в президенти.

Олександр Шевченко - кандидат від партії "Укроп". Позафракційний народний депутат.

Шевченко-партнер Ігоря Коломойського, власник курорту "Буковель".

Ігор Шевченко - колишній міністр екології та природних ресурсів України. Свою кампанію він будує навколо шоу "Президент шукає дружину".