ООН: ескалація торгового конфлікту між США і Китаєм вдарить по глобальній економіці

План США щодо підвищення мит на китайську продукцію в березні може спровокувати уповільнення економіки і привести до збільшення частки третіх країн в торговому обороті з США і Китаєм, повідомляє Reuters з посиланням на прогноз Конференції ООН з торгівлі і розвитку (ЮНКТАД).

"Наслідки будуть масштабними, - заявила на прес-конференції директор відділу міжнародної торгівлі ЮНКТАД Памела Коук-Гамільтон. - Наслідки для всієї міжнародної торгової системи будуть істотно негативними".

За її словами, підвищення мит в США і крок у відповідь з боку Китаю викличуть уповільнення економіки через нестабільність на сировинних і фінансових ринках.

"Будуть валютні війни і девальвація, стагфляція, що веде до втрати робочих місць і зростання безробіття, і, що більш важливо, можливість ефекту зараження, або того, що ми називаємо реакційним ефектом, що призводить до каскаду інших заходів, які деформують торгівлю", - зазначила Коук -Гамільтон.

Менш великим і багатим країнам буде важко впоратися з такими зовнішніми шоками, додала вона.

Як повідомлялося раніше, в кінці вересня США ввели 10% -е мито на китайські товари на суму $200 млрд. У результаті загальна вартість товарів, порушених митами, зросла до $ 250 млрд.

Пекін ввів відповідні мита на американські товари на суму $ 60 млрд, збільшивши загальну вартість порушених митами товарів до $ 110 млрд.

США планували підвищити мита на китайський імпорт вартістю $ 200 млрд з 10% до 25% з 1 січня. Однак в грудні президент США Дональд Трамп і голова КНР Сі Цзіньпін на полях саміту G20 в Аргентині домовилися відкласти введення нових мит на 90 днів.

Якщо до березня сторонам не вдасться укласти угоду, Вашингтон може провести різке підвищення мит на китайські товари, спочатку заплановане на 1 січня, а Пекін може прийняти заходи у відповідь.

За прогнозами ЮНКТАД, підвищення мит спонукає компанії відійти від існуючих ланцюжків поставок в Східній Азії.

Експорт з Китаю в США на $ 250 млрд, порушене митами, на 82% буде перехоплений компаніями з інших країн. Американські компанії отримають всього 6%. Китайські компанії збережуть частку в 12%, незважаючи на більш високі торгові витрати.