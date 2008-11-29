Укладення угод і система автоматизмов. Олег Мальцев

Не всім буде приємно читати цю статтю, бо мова піде про систему автоматизмов людського тіла, а ця тема далеко не з приємних. Але не треба переживати, - ви все одно через 3 дні після прочитання все забудете, і будете продовжувати своє автоматичнее існування, до якого прагне 90% людей на планеті Земля.

Хоча можливо серед вас знайдуться і ті, хто захоче більш детально розібратися в предметі. Адже проблематика системи автоматизмов з одного боку є головною причиною всіх бід і нещасть людини, а з іншого боку - ключем до розуміння дій і вчинків людини, і відповідно успіху в такій справі як укладання угод.

Все, про що ми будемо говорити в даній статті, починає цікавити людину в той момент, коли у неї в житті починає щось не виходити. Щось людина робить краще, щось гірше, її навички постійно змінюються, при цьому, чим вона стає старше, тим гірше у неї виходить працювати з людьми, якщо вона їх не удосконалює безумовно. І тоді вона намагається переконати себе, що, в принципі, не так все погано, в порівнянні з тим, що відбувається навколо.

У кожної людини свої задачі. Чому ж мова йде про систему автоматизмов, а не реалізації будь-яких задач?

У світі не існує ніякої науки про виконання задач. Вірніше сказати існує, але ніхто її не шукає. Навіщо вона комусь потрібна, якщо все люди звикли діяти відомим способом.

Все підпорядковано автоматичної функції продовження існування людини протягом одного календарного життя на планеті Земля. Відповідно всі люди, яких ви знаєте, нічого не використовують, крім системи автоматизмов людського тіла.

Дану проблематику вперше глибоко досліджував український вчений, академік УАН Олег Вікторович Мальцев, який повністю описав пристрій системи автоматизмов, її функції та программне забезпечення. Але ми тут не будемо втомлювати вас науковою термінологією, а просто подивимося, з чим ми маємо справу і як це виглядає в житті.

Чому поведінкова модель людини зазнає ті чи інші зміни? Будь-який автоматичний механізм працює на основі алгоритмів. Що це означає?

Ключ максимально схожий по малюнку на форму замку, вставляють в замок. Але він не підходить. Тобто ключ увійде, але відкриє він замок чи ні, - невідомо.

У вас є зв'язка ключів, і ви можете використовувати тільки їх. Ви не можете взяти ключ від цього замка або замовити такий же в майстерні. Набір ключів, які ви носите по життю з собою - обмежений. Які замки будуть попереду - невідомо, кількість ключів – теж невідомо. Тому людиною дістається перший, максимально відповідний. І виникає один шанс із сотні, що ключ відкриє замок. Це перша проблема автоматики.

Інша проблема полягає в тому, що алгоритмічна функція системи автоматизмов не дозволяє людині маневрувати. Автоматичні дії лінійні від точки до точки. Коли стоїть питання пересування з точки в точку, нічого кращого автомата немає. Але якщо потрібно долати легкоатлетичні бар'єри, почнуться неприємності. Тому що система автоматизмов стрибати через бар'єри не дозволяє, тут вам доведеться самим навчитися долати ці перешкоди.

Система автоматизму призначена для виконання простих механічних дій. Коли ми сподіваємося, що дія відбудеться автоматично, то ми думаємо, що все станеться само собою. Але нічого не відбувається просто так. Тому що все не усвідомлено розраховують на це. А коли так думають всі, в кінцевому підсумку нічого і не відбувається.

Страшно інше. На планеті Земля, в даний момент часу, всі вважають це природним станом людини. Люди починають сильно нервувати під час розмови про майбутню операцію. Людина каже: «Це штучні відносини, так не можна, все повинно бути природно, виникнути саме по собі!». Однак, так не буває. Жодного разу ще само по собі нічого не виникало - завжди є причина.

Ми можемо розуміти цю причину, а можемо не розуміти. Коли ми вивчаємо пристрій і правила роботи системи автоматизмов людини, ми починаємо розуміти, що відбувається. Тому що вся система автоматизмов працює на певному программному забезпеченні, на деяких алгоритмах.

Є така хвороба «Раптові невдачі». Великий футболіст грає тривалий час і в якийсь момент перестає забивати м'ячі. Легенда футболу Марадона на останньому чемпіонаті світу говорив: «Останні 2 роки я не міг забивати голи, які хотів».

Це теж система автоматизму. Менеджери з управління потоком клієнтів теж стикаються з цією проблемою: контракт, контракт, контракт, потім інтервал - період, коли немає контрактів, потім знову все повторюється.

Дослідження системи автоматизмов Олегом Мальцевим починалося з дослідження логічної моделі трикутника, яка містить три стану людини:

Задоволення.

Дія.

Страх.

Якщо знати та вміти використовувати даний механізм можна стати дуже успішним. Весь бізнес і віртуозний американський менеджмент побудований на цьому трикутнику.

Однак, це можливо тільки в тому випадку, якщо у ваших співробітників і клієнтів немає нічого, крім системи автоматизмов. Але саме так зазвичай і йдуть справи.

Чому ця система називається саме так? Адже тіло окремо, система автоматизмов - окремо. Тому що, коли ми використовуємо систему автоматизмов, ми завжди змушені використовувати своє тіло. Про що б не йшлося: «копати», «рубати», «відпочивати» - всюди бере участь тіло.

Людина, намагаючись укладати угоди, бігає, шукає клієнтів, і цими діями здійснює непрощенну помилку. Їй здається, що чим більше механічних дій вона робить, тим краще. Вона так вважає, тому що в школі викладачі говорили їй про те, що чим більше повторень теоретичного матеріалу, тим більша ймовірність того, що все вдасться на практиці. Всі говорили, що треба безліччю повторень це довести до автоматизму.

Навіщо? Адже вам потрібно просто розуміти, на яку кнопку натискати. Це ключовий підхід. Як вибудовується керована конструкція? Вам потрібно розуміти механізми вирішення цих питань.

Розглянемо приклад. Всі єдиноборства у світі побудовані на доведенні прийому до автоматизму. Якщо вас б'ють в голову, то ви захищаєтеся за вченим відображенням цього удару. Відпрацьовується декілька блоків, які повинні спрацювати в тій чи іншій ситуації. Дійсно, у системи автоматизмов людського тіла є унікальна функція вибору. Але, при цьому, ви обмежені ще й технічними діями, і якщо удар буде таким, на який технічна дія не відпрацьовувалася, виникає ступор і поразки. А протии кількох ударів система автоматизмов взагалі погано працює, саме тому удари завдають серіями, і вчать зв'язки

Необхідно відзначити, що існує 4 способи вирішення завдань:

За допомогою системи автоматизмов,

За допомогою слова,

За допомогою рольового моделювання,

І вертикальний спосіб.

Система автоматизмов – це найнижчий рівень вирішення завдань. Вона призначена лише для розвантаження людської конструкції при виконанні дрібних операцій. Завдяки існуванню даної системи, людині не доводиться витрачати багато зусиль, і концентрувати увагу при вирішенні повсякденних побутових проблем. Однак, добиватися керованих результатів при вирішенні більш складних задач, наприклад таких, як укладання угод, вона не дозволяє, і неминуче веде до поразок і невдач. Для того, щоб навчитися вирішувати задачі іншими способами, необхідно використовувати інструменти та вимірювачі, які,наприклад, має в своєму розпорядженні прикладна наука. Такий підхід дозволяє людині навчитися управляти результатами та досягти будь-якого успіху.