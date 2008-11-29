Кто такой продакт менеджер и как им стать № 3 (676) 1-8 лютого 2019 року В 21 веке с появлением новых профессий становится сложнее сделать выбор. Молодое поколение не догадывается о том, кто отвечает за презентацию конечного продукта, как он находит свою аудиторию и кто придумывает концепцию продаваемого товара. Всем перечисленным занимается продакт менеджер. Чтобы разобраться, можно стать профессионалом в области создания продукта или нет, стоит узнать основные черты рабочего процесса и навыки, необходимые для претендента на должность. Чем занимается продакт менеджер? Роль продакт менеджера в команде достаточно разноплановая. Чтобы понимать чем занимается продакт менеджер, необходимо определить самые главные обязанности. Главное, что присуще к обязанностям в этой сфере - это аналитическая составляющая. Продакт менеджер изучает аудиторию, чтобы в конце представить анализ. Аналитика поможет узнать какой возрастной аудитории необходим продукт, что требуется сделать для достижения необходимого результата.

Продакт менеджер придумывает особую составляющую для продукта. Она будет отличать его от уже присутствующих на рынке аналогов. Необходимо заявить о новом, улучшенном продукте, привлекая покупателей, расширяя возрастную аудиторию.

Выслеживает необходимый функционал, который поможет найти нужную аудиторию продукта. Устранить все излишки, оставить только необходимые компоненты в товаре - ответственная работа.

Работать над стратегией продвижения и управления продуктом тоже является требованием к продакт менеджеру. Иван Палий в своей статье четко описал product management и разграничил роли продакт менеджера и маркетинг менеджера. Специфика работы и необходимые навыки Чтобы быть уверенным подходит ли работа по характеристикам, каждый должен понимать с какими трудностями, особенностями придется столкнуться. Необходимо постоянно изучать новости и события конкурентов, составлять отчеты и анализировать рейтинги. Объективно относиться к новым идеям и предлагаемым функциям.

Уметь работать в команде. На плечах продакт менеджера целая команда дизайнеров, которых необходимо скоординировать для успешной сдачи проекта. Это не сложно, если имеется опыт работы с командой в качестве лидера. Не стесняйтесь, познакомьтесь с коллективом.

Эта профессия подойдет тем, кто стремиться к карьерному росту, знает как работает рынок и обладает креативностью. Как стать продакт менеджером? С трудностями придется столкнуться каждому, кто хочет попробовать занять лидерскую позицию. Чтобы новичку скорее прийти к заветной должности необходимо определить пути достижения заветной цели. Вот несколько способов, как добиться заветной должности. Факультет в ВУЗе. Уже абитуриентом можно задумываться о будущей профессии, поэтому выбирать будущее учебное заведение необходимо с уклоном на деятельность. Во внимание стоит взять: факультеты рекламы, маркетинга, социологии. Об основных дисциплинах, которые пригодятся на работе,можно узнать в учебном заведении.

Работа ассистентом. Многие люди добившиеся своего успеха начинали со стажировок или ассистирования. Подобный опыт поможет приобрести необходимые навыки общения, научит как правильно выходит из трудных ситуаций. После окончания стажировки, работодатели предлагают возможность устроиться на полную ставку и двигаться дальше в выбранном направлении.

Пройти профессиональную переподготовку. Если решение о смене профессии пришло после окончания ВУЗа, который совершенно не пересекается в дисциплинах с новым направлением, нужно пройти дополнительные курсы.

Дополнительная литература. Стоит прочитать книги тех, кто освоил профессию и может дать советы. Інші статті номеру Прогноз погоди: якою буде весна 2019 в Україні

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