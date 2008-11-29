«Матеріал» Всесвіту продовжує оновлюватися

Вчені описали схему утворення основних елементів – будівельних блоків матерії у Всесвіті.

Склад всесвіту - елементи, які є будівельними блоками для кожного шматочка матерії - постійно змінюється і розвивається завдяки життю та смерті зірок.

«У всесвіті відбулися деякі дуже цікаві зміни, і навіть періодична таблиця, яка фіксує загальну кількість елементів у Всесвіті, сильно змінилася», - сказала Дженніфер Джонсон, професор астрономії в Університеті штату Огайо і автор статті.

«Протягом 100 мільйонів років після Великого вибуху не було нічого, крім водню, гелію і літію. А потім ми почали отримувати вуглець, кисень і дійсно важливі речі. І тепер, ми живемо в славні дні заповнення періодичної таблиці», - додала Джонсон.

Періодична таблиця допомагає людям зрозуміти елементи Всесвіту з тих пір, як хімік Дмитро Менделєєв у 1860-ті роки визнав, що деякі елементи поводяться хімічно однаково, і організував їх в періодичну таблицю.

Це хімічний спосіб організації елементів, що допомагає і учням початкової школи, і вченим в кращих лабораторіях світу зрозуміти, що об'єднує матеріали у Всесвіті.

Але, як давно відомо вченим, періодична таблиця просто складається з зоряного пилу: більшість елементів періодичної таблиці, від самого легкого водню до більш важких елементів, таких як лоуренсий, виникли в зірках.

Таблиця зросла, коли були відкриті нові елементи - або у разі синтетичних елементів - були створені в лабораторіях по всьому світу, але основа теорії Менделєєва в розумінні атомної ваги і будівельних блоків Всесвіту підтвердилася.

Нуклеосинтез - процес створення нового елемента - почався з великого вибуху близько 13,7 мільярдів років тому. Найлегші елементи у Всесвіті-водень і гелій-були також першими результатами великого вибуху. Але більш важкі елементи-майже всі інші елементи періодичної таблиці-в значній мірі є продуктами життя і смертей зірок.

Джонсон сказала, що зірки з великою масою, у тому числі деякі в сузір'ї Оріона на відстані близько 1300 світлових років від Землі, з'єднують елементи набагато швидше, ніж зірки з малою масою. Ці грандіозні зірки об'єднують водень і гелій в вуглець і перетворюють вуглець в магній, натрій і неон. Зірки великої маси вмирають, вибухаючи в наднові, випускаючи елементи - від кисню до кремнію і селену - в простір навколо них.

Менші зірки з малою масою - Зірки розміром з наше Сонце - об'єднують в своїх ядрах водень і гелій. Гелій потім зливається з вуглецем. Коли маленька зірка вмирає, вона залишає позаду білу карликову зірку. Білі карлики синтезують інші елементи, поки вони зливаються і вибухають. Вибухаючи білий карлик може відправити кальцій або залізо в простір, що оточує його. Злиття нейтронних зірок може створити родій або ксенон. І так як, подібно людям, зірки живуть і вмирають в різних часових масштабах, а також тому, що в міру життя зірки і її вмирання народжуються різні елементи, склад елементів у Всесвіті також змінюється з часом.

«Одна з речей, які мені найбільше подобаються в цьому, це те, що зіркам потрібно кілька різних процесів, щоб створити елементи, і ці процеси цікаво розподілені по періодичній таблиці, - сказав Джонсон. - Коли ми думаємо про всіх елементах у Всесвіті, цікаво поміркувати про те, скільки зірок віддали свої життя - і не тільки зірки з великою масою, вибухають надновими, але також деякі зірки, такі як наше Сонце, і навіть старі зірки. Насправді потрібен невеликий набір зірок, щоб дати нам необхідні елементи».