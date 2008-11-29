Прогноз погоди: якою буде весна 2019 в Україні

Весна – найскладніша для передбачення погоди пора року. Поки можна робити приблизні прогнози і планувати справи на весну. Якою ж за попередніми прогнозами, буде весна 2019 року в Україні.

Навіть з сучасними знаннями точно передбачити погоду на кілька місяців вперед дуже складно. Але скласти приблизне уявлення про те, якою буде погода на весну 2019 в Україні за прогнозами синоптиків можна.

Погода на березень

Розпочнеться весна 2019 року з холодів. У перший тиждень березня температура навряд чи підніметься вище нуля, часто буде йти мокрий сніг, а вранці можливий ожеледь. На півночі країни буде морозно, місцями до мінус 10 градусів.

А ось після середини місяця, навпаки, очікується потепління. Температура може піднятися вище +10оС. Після цього знову настане невелике похолодання, яке триватиме до 25 березня.

Кінець березня покаже справжню весну-температура підніметься до + 20 градусів і вище, а дощі йтимуть все рідше.

Погода на квітень 2019 в Україні

Квітень порадує теплом і засмутить частими грозами. Перша половина місяця відзначиться особливо рясними дощами, аж до випадання місячної норми за пару тижнів.

Кінець квітня традиційно налякає невеликим похолоданням.

Прогноз погоди на травень 2019

На початку травня очікуються заморозки на грунті, тому не поспішайте з посівами. В середині останнього весняного місяця очікуються часті дощі з грозами, але повітря при цьому буде теплим-в районі + 15 градусів.

До кінця весни може потеплішати до + 25 градусів, а в південних областях і до + 30.