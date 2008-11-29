Вибираємо калауд для кальяну

Калауд є пристроєм відносно новим для кальянної індустрії і, отже, мало випробуваним рядовими прихильниками димного задоволення. Тоді як професійні кальянщики і освічені гуру вже встигли дати оцінку прогресивному аксесуару, ну і, при цьому, розділитися на два протиборчі табори. Ясно, що в одному з них ті, хто виступає на боці інновацій і пропонує готувати кальяни з калаудом, в іншому - ті, хто «грає» в команді адептів традиційного підходу і, відповідно, на стороні олдскульної фольги.

Як би там не було, але з інноваційним пристроєм слід познайомитися ближче, щоб як мінімум - підтягнути теорію, як максимум - скласти власну думку щодо доцільності придбання. Більше дізнатися про кальяни та аксесуари преміум класу можна на сайті https://amyshop.com.ua.

Як влаштований калауд і як ним користуватися?

Калауд (також в середовищі професійних кальянщиків використовується термін «колодка») - це пристосування тотожне фользі, тобто призначене для розміщення розпеченого вугілля. Найпоширенішим варіантом є конструкція круглої форми, доповнена кришкою і ручкою. Суть аксесуара полягає в наявності продуманої системи отворів, за допомогою якої регулюється доступ повітря, жар і ступінь нагріву тютюну. Виготовляються колодки з металу, що відрізняється теплоємністю і жаростійкістю.

Тепер про те, як користуватися калаудом. Алгоритм дій до банального простий. Всередину пристрою кладемо розпечене вугілля в необхідній кількості. Пристрій поміщається на чашу, наповнену тютюном. Так як з боків калауда є спеціальні отвори, то вугілля не загасає, але і не перегорає дуже швидко. Нововведення даного винаходу полягає в тому, що більше не доводиться використовувати фольгу, і таким чином ви застраховані від можливого підгоряння тютюну і спотворення його смаку. Особливості конструкції такі, що поверхня нагрівається рівномірно і тютюн прогорає рівномірно. Куріння з калаудом триває приблизно на півгодини довше, так як вугілля зберігається набагато краще.

Пам'ятайте, якщо клауд дає неприємний присмак металу або свинцю - найімовірніше Ви купили неякісний пристрій. Якісний калауд не має ніяких сторонніх запахів. Якщо Ви вже визначилися та хочете придбати даний пристрій, радимо купити калауд в AmyShop, і тоді точно не буде ніяких сумнівів, щодо його якості.

Калауд має ряд переваг:

не потрібно використовувати фольгу;

тютюн не підгорає;

вугілля витрачається набагато менше, а це істотна економія;

немає необхідності контролювати потужність горіння вугілля;

пристрій підходить до будь-яких чаш;

його можна використовувати в якості ковпака, що покращує естетичний вигляд кальяну, роблячи його не тільки функціональним і економічним, але і більш досконалим зовні.

Такі істотні плюси доводять, що калауд є корисним винаходом, а тому його варто придбати, щоб розслабитися і насолоджуватися чистим смаком якісного тютюну. Особливо він необхідний новачкам в цій справі, так як процес приготування справжнього кальяну істотно спрощується.

Продається калауд як стандартного забарвлення, так і різнокольоровий. Любителі ексклюзиву також можуть купити kaloud lotus із срібла або золота, хоча, звичайно, такі моделі коштують в кілька десятків разів дорожче.