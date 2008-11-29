Почему аккумуляторы Mutlu имеют такую доступную цену?

На данный момент компания Mutlu за более чем 70 лет существования выпустила почти 60 миллионов единиц АКБ. Примерно половина из них всегда отправлялась на сборочные конвейеры автомобильных предприятий.

Почему аккумуляторы Mutlu имеют такую доступную цену?

Производственные возможности турецкого гиганта сформировались не за пару лет, а в течение очень продолжительного времени. Годом основания предприятия принято считать 1945 год, но, настоящим прорывом смело можно назвать 1955 год, когда компания приняла решение взять курс на производство стартерных аккумуляторов. Отсутствие серьёзных конкурентов, доступ практически к неисчерпаемым природным ресурсам и недорогой, но образованной рабочей силы позволило предприятию изначально выпускать АКБ по выгодной для потребителя стоимости.

Современные тенденции в наши дни

Компания следит за постоянными изменениями в аккумуляторном производстве и за техническими требованиями, которые предъявляют производители машин к батареям. И стараются немного опережать, чтобы каждое последующее поколение источников питания могло соответствовать строгим европейским и международным стандартам качества как минимум 5 лет.

На данный момент компания Mutlu за более чем 70 лет существования выпустила почти 60 миллионов единиц АКБ. Примерно половина из них всегда отправлялась на сборочные конвейеры автомобильных предприятий. Это самый лучший показатель качества и надёжности турецкой продукции. Ни один уважающий себя изготовитель автомобилей не станет использовать в качестве первой батареи продукцию сомнительного качества. Ознакомитсья с качественными товарами можно тут .

Применяемые технологии в производстве АКБ

Аккумуляторная компания Мутлу на данный момент имеет один из самых широких ассортиментов продукции. В большей степени это зависит от применения сразу нескольких технологий. Компания полностью отказалась от изготовления свинцовых пластин с содержанием сурьмы. Этот тяжёлый металл способствовал интенсивному испарению воды из электролита. Заменив его на кальций, инженеры и химики смогли решить сразу несколько проблем:

- более тонкие пластины больше не разрушаются от повседневной тряски и вибрации;

- испаряемость воды достигла минимального показателя;

- применение в сплаве серебра, позволило быстрее восстанавливать ёмкость в городском цикле эксплуатации;

- пластины и активная масса меньше подвержены сульфатации.

В линейке компании есть даже аккумуляторы сделанные по технологии Absorbent Glass Mat. Благодаря отсутствию жидкого электролита в пластиковом корпусе, источник питания совершенно не боится глубокого разряда, и может выдерживать поездки по самым разбитым дорогам Украины и за её пределами.

Даже обыкновенные, базовые свинцово-кислотные источники питания по своим характеристикам очень близки к европейским аналогам. Но, по своей стоимости, более доступны для водителей во всём мире.

Доступная цена за высокое качество

Как было уже написано в самом начале статьи, основным фактором, доступной стоимости АКБ сделанных в Турции, является тот факт, что производитель имеет доступ к внутренним ресурсам страны. И нет необходимости импортировать сырьё из других стран, тем самым повышая стоимость конечного продукта. Кроме этого, на цену Mutlu влияют и другие факторы:

1. Автоматизация производства позволила уменьшить количество рабочих. Машины намного быстрее делают комплектующие, и потом собирают их в пластиковые корпуса.

2. Контроль качества осуществляется на всех этапах производства. Специальный отдел проверяет каждый корпус, а не выборочно, как на других предприятиях. И если хотя бы один параметр не соответствует эталону, отправляет на переработку.

3. Повышенные эксплуатационные качества позволили предприятию в 2018 году выпустить почти 5 миллионов аккумуляторных батарей. Большинство уже эксплуатируются под капотом легковых автомобилей и на специальных рабочих местах в грузовиках и сельскохозяйственной технике.