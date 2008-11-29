Немає валюти, є валютна криза: проблеми Зімбабве поглиблюються

Уряд хоче, щоб нова валюта припинила доларизацію. Тим часом профспілки страйкують через вирослі удвічі цін на паливо.

Відсутність власної валюти не завадила Зімбабве скотитися в валютну кризу.

Брак іноземної валюти призвів до появи довгих черг на паливо, хліб і медикаменти. Це в свою чергу призвело до зростання цін в південноафриканській країні. 14 січня в столиці країни Хараре пройшла акція протесту: основні профспілки почали страйк, після того як уряд підвищив ціни на бензин більш ніж удвічі до $ 3,31 за літр. Це - найвищий показник у світі.

Коріння проблеми лежать в рішенні Зімбабве відмовитися від своєї власної валюти, зімбабвійського долара, десять років тому і прийняти кошик іноземних платіжних одиниць, з яких найбільш широко використовується американський долар. Центральний банк тоді почав друкувати квазідолари, щоб фінансувати нестримні державні витрати.

В результаті вийшла заплутана система обмінних курсів, при якій споживачі платять різну ціну в залежності від того, розраховуються вони реальними доларами, електронними грошима або так званими облігаціями. При цьому уряд наполягає на тому, що всі три платіжні кошти однакові за вартістю. Однак влада сама зруйнувала цей аргумент, заявивши, що іноземці могли б заплатити стару ціну за паливо в розмірі $ 1,32 за літр, якби вони використовували наявні долари.

"Існує система диму і дзеркал", - говорить Стівен Бейлі-Сміт, старший економіст датської фінансової компанії Global Evolution Funds AG, що інвестує по всій Африці. "Це вкрай ускладнює розуміння реальної ситуації в економіці", - відзначає експерт.

Криза - найбільший головний біль для президента Еммерсон Мнангагви, який виграв вибори в липні, пообіцявши зімбабвійцям кращі часи. Економіка почала своє падіння за часів попередника нинішнього лідера країни, Роберте Мугабе.

12 січня міністр фінансів країни Мтулі Нкубе заявив, що введе в Зімбабве нову валюту протягом року. Але з подробиць він повідомив лише про те, що центральний банк створював резерви, які в даний час покривають лише два тижні імпорту. Він також намагається реструктурувати мільярди доларів дефолтних багатосторонніх боргів, щоб Зімбабве могла отримати нові міжнародні позики.

Тим часом, багато зімбабвійських виробників закриваються. Як повідомив в інтерв'ю Bloomberg генеральний директор Surface Wilmar, найбільшого виробника рослинного масла, у нього не було іншого вибору, окрім як закрити компанію, тому що вона не могла знайти $ 6 млн, необхідних їй щомісяця, щоб платити постачальникам.

"Виробники задихаються, і якщо щось не відбудеться в терміновому порядку, ми можемо побачити, що країна зупиниться", - заявив 10 січня журналістам глава Конфедерації промисловості Зімбабве Сіфелані Джабангве. Найбільша в країні пивоварна компанія Delta Corp Ltd., яка на 40% належить Anheuser-Busch InBev SA / NV, уклала в цьому місяці угоду з урядом, щоб отримати більше іноземної валюти від центрального банку на імпорт. В обмін на це компанія відмовилася від платежів векселями і електронними доларами, відомими як валові розрахунки в реальному часі, або RTGS.

Проте багато фірм пропонують знижки, іноді до 70%, якщо клієнти розплачуються реальними доларами.