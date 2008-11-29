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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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В Україні створили портал для перевірки грошової оцінки землі
Міністерство аграрної політики та продовольства України запустило бета-версію порталу загальнонаціональної нормативної грошової оцінки (НГО) земель сільськогосподарського призначення.
"Портал - це дзеркало системи, який дозволяє прорахувати НВО на будь-якій ділянці в Україні. Він має функцію зворотного зв'язку, скориставшись яким ви можете надати розробникам свої зауваження та пропозиції до його роботи. Будемо вдячні за фідбек", — повідомив міністр аграрної політики Максим Мартинюк.
У нинішньому році Науково-дослідний та проектний інститут землеустрою провів цілий ряд робіт з метою розробки алгоритму онлайн-розрахунку грошової оцінки землі при створенні бета-версії порталу Мінагропрод.
Використання порталу має безліч переваг:
Протестувати бета-версію порталу для перевірки грошової оцінки землі можна перейшовши за посиланням.
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