В Україні створили портал для перевірки грошової оцінки землі

Міністерство аграрної політики та продовольства України запустило бета-версію порталу загальнонаціональної нормативної грошової оцінки (НГО) земель сільськогосподарського призначення.

"Портал - це дзеркало системи, який дозволяє прорахувати НВО на будь-якій ділянці в Україні. Він має функцію зворотного зв'язку, скориставшись яким ви можете надати розробникам свої зауваження та пропозиції до його роботи. Будемо вдячні за фідбек", — повідомив міністр аграрної політики Максим Мартинюк.

У нинішньому році Науково-дослідний та проектний інститут землеустрою провів цілий ряд робіт з метою розробки алгоритму онлайн-розрахунку грошової оцінки землі при створенні бета-версії порталу Мінагропрод.

Використання порталу має безліч переваг:

Громадяни-власники земель, які здають свої ділянки в оренду, ґрунтуючись на НДО, можуть, таким чином, в точності визначити і при необхідності скоригувати суму орендної плати на підставі показників земельних аукціонів по району.

Орендарі зможуть правильно і максимально чітко спрогнозувати свої орендні витрати в будь-якому регіоні України і кількість обов'язкових платежів.

Органи місцевого самоврядування підвищать свою компетентність щодо питань про оцінку земельних ресурсів і будуть мати можливість наперед прорахувати надходження до бюджетів податків на землю.

Протестувати бета-версію порталу для перевірки грошової оцінки землі можна перейшовши за посиланням.