Анархо-феодалізм по-англійськи

За свою історію Англія пережила кілька громадянських воєн. Буржуазна революція (Радянське формулювання) завершила перехід до конституційної монархії, війна Червоної і Білої троянди призвела до влади Тюдорів. Найменше відома громадянська війна XII століття, яку самі англійці називають просто Анархією. Це був двадцятирічний період нечуваної феодальної вольниці, династичного хаосу і політичних інтриг.

В 1066 році герцог Нормандії Вільгельм висадився в Англії, розбив англосаксонську армію і був проголошений новим королем країни. Після нормандського завоювання в Англії склалося централізоване держава, основними рисами якого були класичний феодалізм і військово-ленна система. Північнофранцузькі інститути ще сильніше утвердилися при синові Вільгельма Завойовника Генріха I (1100 — 1135). При ньому королівська влада стала практично необмеженою.

Головним болем для Генріха виявилася ситуація з престолонаслідуванням. У хтивого короля було багато синів, але майже всі вони вважалися незаконнонародженими (за різними підрахунками, від коханок з'явилося на світ до 25 хлопчиків). Єдиний загальновизнаний спадкоємець батька Вільгельм трагічно загинув в 1120 році. В результаті корабельної аварії принц потонув у протоці Ла-Манш, після чого в Англії вибухнула династична криза.

Спершу Генріх I наблизив до себе племінника Стефана (сина сестри Аделі). Потім, у 1125 році, в Лондон повернулася дочка короля Матильда, у якої помер чоловік — імператор Священної Римської імперії Генріх V. Прихильники навіть продовжували називати Матильду імператрицею Мод. Король визнав дочку своєю спадкоємицею, а слідом за ним клятву у вірності жінці принесла аристократія. Однак поступово Матильда позбулася значної частини цієї підтримки. По-перше, вона другим шлюбом вийшла заміж за Жоффруа (Готфріда) Плантагенета, графа Анжуйського. В Англії вища знати складалася з нормандців-ті болісно сприйняли весілля з французьким противником і новина про народження в цьому шлюбі Королівського онука. По-друге, Матильда славилася складним характером: їй були властиві гордовитість і зарозумілість.

У 1135 році Генріх I помер, і відразу ж почалася смута. Племінник покійного Стефан Блуаський (прізвисько за місцем народження — французькому графству Блуа) прибув до Англії і оголосив про свої права на престол. Він зробив це, незважаючи на обіцянку померлому дядькові не заважати правлінню Матильди і її сина (також Генріха). Стефан навіть знайшов лазівку, за допомогою якої виправдовував порушення клятви. Справа була в тому, що дружина Генріха I і мати Матильди, яку також звали Матильдой, до весілля прийняла чернечий обітницю. Одружившись на ній, король поставився до обітниці як до нічого не значила формальності, і ніхто з радників тоді не посмів йому перечити. Тепер і Генріх I, і його дружина лежали в могилі, а прагматичний Стефан з радістю почав копатися в минулому. Чернечий обітницю, по його трактуванні, робив нову королеву Матильду і її сина Генріха Плантагенета незаконнонародженими.

Стефан звернувся до папи римського Інокентія II, і той визнав його коронацію. Більш того, нового монарха з радістю прийняли як городяни, так і феодали, які не бажали підкорятися анжуйцям з оточення Матильди — заклятим ворогам нормандців по старій французькій пам'яті. Стефан захопив скарбницю, благополучно коронувався, а його брат — єпископ Вінчестера — заручився підтримкою в Римі. Весь цей час Матильда перебувала по той бік Ла-Маншу. Її опонент виявився спритнішим і першим прибув в Лондон.

Спочатку все благоволило Стефану, але і йому не вдалося уникнути помилок. З собою претендент привів армію фламандських найманців. Щоб задобрити англо-нормандську аристократію і змусити її закрити очі на порушення клятви вірності, новий правитель дарував феодалам хартію зі всілякими привілеями. Барони отримали право судити, карбувати монету, збирати податки, будувати замки. Всього за кілька років в Англії з'явилося більше тисячі фортеці, що стали оплотами нестабільності. Феодали, наділені владою на своїх ділянках землі, розділилися на два табори. Перші підтримали Стефана, інші — Матильду, хоча насправді кожен князьок керувався лише особистими інтересами і вибирав ту сторону, яка гарантувала йому більше вигоди і влади. Так почалася повномасштабна громадянська війна.

У 1139 році Матильда висадилася в Англії. Стефан уклав її під варту, але відразу ж зробив благородний жест і під чесне слово відпустив суперницю на всі чотири сторони. Імператриця Мод бігла до графа Глостера Роберта - свого зведеного брата, одного з незаконнонароджених синів Генріха I. Саме Роберт став динамо-машиною заколоту. Частина феодалів відкрито приєдналася до антистефанівської фракції, інші барони просто під шумок воювали один з одним, набиваючи кишені і збільшуючи власні володіння. Ще одним важливим союзником Матильди оголосив себе її дядько по жіночій лінії — шотландський король Давид.

У 1141 році, після поразки в одній з битв, Стефан потрапив у полон до своєї суперниці. Матильда не повторила галантний вчинок противника і не відпустила його на свободу. Імператриця Мод прибула до Лондона, прихильники проголосили її королевою. Однак Матільде чинили опір вірні Стефану лондонці. Городяни підняли бунт, королева втекла зі столиці. Лояльна Стефану армія тим часом взяла в облогу Вінчестер і полонила Роберта Глостерського.

Ситуація вирішилася обміном ключових бранців, але після звільнення Стефана і Роберта громадянська війна стала ще запеклішою і безглуздішою. Країна розкололася наступним чином: захід стояв за Матильду, південний схід підтримав Стефана. Феодали грабували маєтки один одного, розоряли господарства, вмивали Англію кров'ю.

У 1147-му помер Роберт Глостерський, а два роки по тому Матильда, махнувши рукою, покинула Англію і повернулася до чоловіка, який приєднав до своїх французьких володінь Нормандію. Стефан залишився без Нормандії, але зберіг за собою Англію. Правда, монархом він так і залишився слабким, феодали ні в що його не ставили і продовжували вимагати нових привілеїв. І все ж здавалося, що конфлікт між Матільдою і Стефаном був вичерпаний.

Ця ілюзія зруйнувалася, коли виріс Генріх Плантагенет. Юнак, який успадкував від Жоффруа (Готфріда) значну частину Франції, заявив про свої права на англійський престол і в 1153 році з армією висадився на острові. Стефан пручався недовго. Останньою краплею для нього стала раптова смерть сина і спадкоємця Євстахія (Юстаса). Противники домовилися: Стефан залишиться королем, але з власної волі зробить спадкоємцем Генріха.

На момент завершення війни монарху було вже близько 60 років — вік для Середньовіччя значний. Всього через кілька місяців він помер. Як і було домовлено, королем став Генріх II (1154 — 1189) — перший король з династії Плантагенетів. Завдяки спадкуванню і вдалому шлюбу юнак встановив владу не тільки над Англією, але і над північчю, Заходом і Південно-заходом Франції. Привілеї, які легковажний Стефан роздавав направо і наліво, його наступник скоротив. Як і тезка-дід, Генріх II проводив впевнену політику централізації.