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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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День закоханих в Україні 2019: історія і традиції свята Валентина
День святого Валентина почали масово відзначати в Україні відносно недавно. Зате це світле свято відразу ж набуло великої популярності. Розповімо про історію виникнення Дня Всіх Закоханих і обов'язкових традиціях його святкування.
Історія свята 14 лютого: хто такий святий Валентин
Більшість людей знає про 14 лютого тільки те, що в цей день прийнято дарувати подарунки коханим. Але історія Дня Святого Валентина несе більш глибокий сенс.
Свято названо на честь священика Валентина. Він служив польовим лікарем при римському імператорі Клавдії II, а вночі таємно вінчав закоханих.
За такі дії його посадили у в'язницю, де він закохався в сліпу дочку наглядача. Закінчилася історія сумно – Валентина стратили.
Зараз 14 лютого – це День всіх закоханих. У цей день всі веселяться і дарують подарунки коханим людям, а про давньоримське свято та страченого священика мало хто знає.
Як відзначити День святого Валентина: традиції та звичаї
Основні традиції свята полягають у визнанні в любові і вручення листівок-валентинок, але в багатьох країнах при цьому є свої нюанси.
Так традиційний подарунок в США - це червоно-біла цукерка у формі серця, яку часто дарують нареченій.
У Франції коханим дарують ювелірні прикраси, а японці і зовсім оригінальні – у них на цей день подарунки отримують тільки чоловіки.
Народні прикмети на День всіх закоханих
Всі прикмети дня святого Валентина пов'язані із заміжжям. Так якщо в цей день дівчина побачить в небі Горобця, то їй слід остерігатися несерйозних залицяльників, а синиця в небі символізує вірного нареченого.
За народним повір'ями, якщо в День закоханих незаміжня дівчина зустріне собаку – це означає вірного чоловіка, але підкаблучника, а кота – невірного і легковажного коханого.
В Україні свято відзначають з коханими, дарують їм подарунки, влаштовують романтичний вечір.
День святого Валентина – це чудовий привід провести час зі своєю другою половинкою і зізнатися ще раз в любові.
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