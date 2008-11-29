День закоханих в Україні 2019: історія і традиції свята Валентина

День святого Валентина почали масово відзначати в Україні відносно недавно. Зате це світле свято відразу ж набуло великої популярності. Розповімо про історію виникнення Дня Всіх Закоханих і обов'язкових традиціях його святкування.

Історія свята 14 лютого: хто такий святий Валентин

Більшість людей знає про 14 лютого тільки те, що в цей день прийнято дарувати подарунки коханим. Але історія Дня Святого Валентина несе більш глибокий сенс.

Свято названо на честь священика Валентина. Він служив польовим лікарем при римському імператорі Клавдії II, а вночі таємно вінчав закоханих.

За такі дії його посадили у в'язницю, де він закохався в сліпу дочку наглядача. Закінчилася історія сумно – Валентина стратили.

Зараз 14 лютого – це День всіх закоханих. У цей день всі веселяться і дарують подарунки коханим людям, а про давньоримське свято та страченого священика мало хто знає.

Як відзначити День святого Валентина: традиції та звичаї

Основні традиції свята полягають у визнанні в любові і вручення листівок-валентинок, але в багатьох країнах при цьому є свої нюанси.

Так традиційний подарунок в США - це червоно-біла цукерка у формі серця, яку часто дарують нареченій.

У Франції коханим дарують ювелірні прикраси, а японці і зовсім оригінальні – у них на цей день подарунки отримують тільки чоловіки.

Народні прикмети на День всіх закоханих

Всі прикмети дня святого Валентина пов'язані із заміжжям. Так якщо в цей день дівчина побачить в небі Горобця, то їй слід остерігатися несерйозних залицяльників, а синиця в небі символізує вірного нареченого.

За народним повір'ями, якщо в День закоханих незаміжня дівчина зустріне собаку – це означає вірного чоловіка, але підкаблучника, а кота – невірного і легковажного коханого.

В Україні свято відзначають з коханими, дарують їм подарунки, влаштовують романтичний вечір.

День святого Валентина – це чудовий привід провести час зі своєю другою половинкою і зізнатися ще раз в любові.