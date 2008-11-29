Згадали про справедливість: українцям повернуть знижені норми споживання газу

Кабінет міністрів України затвердить нові норми споживання газу на 2019 рік і далі для тих громадян, у кого не встановлений лічильник газу. По суті, уряд повернув норми, які були скасовані Верховним судом в листопаді минулого року.

Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на ранковому засіданні Кабмінету Міністрів України 30 Січня 2019 року. Глава уряду повідомив, що після скасування судом норми газу для населення в 3,3 м3 на людину, встановленої урядом в 2016 році, автоматично вступила в дію ще більш стара норма 9,8 м3 (була прийнята ще в 1996 році при зовсім інших цінах на газ) є несправедливою і завищеною.

Уряд прийняв рішення про встановлення норми газу для споживачів без лічильника на 2019 рік і далі в 3,29 м3 на людину в місяць.

"Ми бачимо обурення людей через завищені норми газу для населення. Це сталося внаслідок того, що на рішення уряду був поданий позов до суду і той скасував наше рішення, – сказав Гройсман. - Ми будемо відстоювати свою правоту, але потрібне нове рішення. Тому ми встановлюємо нову норму газу – 3,29 кубометра. Така норма буде затверджена і люди будуть платити справедливу ціну за справедливий обсяг, а не завищений".

Слід зазначити, що зазначена норма буде поширюватися на тих споживачів, які використовують газ лише для приготування їжі (мають газову плиту) і не мають при цьому індивідуального газового лічильника. За останніми даними, в країні близько 3 млн. таких домогосподарств.