Навчання з відключення від глобального Інтернету пройдуть в Росії

Кілька великих операторів зв'язку проведуть навчання з відключення Росії від глобального Інтернету. Таким чином, влада перевірить можливість застосування закону "про суверенний Інтернет", який був внесений сенатором Андрієм Клішасом.

За даними РБК, рішення про проведення навчань прийняли в ході засідання робочої групи "Інформаційна безпека", що реалізує національний проект "Цифрова економіка".

В експерименті візьмуть участь МегаФон", "Вимпелком" (бренд "Білайн"), МТС, "Ростелеком". Фахівці цих компаній вирішать, як краще провести нову реформу.

У законі сказано, що весь трафік всередині країни повинен проходити через точки обміну, які схвалить Роскомнагляд. Операторам зв'язку доведеться встановити обладнання, що дозволяє відомству втручатися в потоки трафіку. Роскомнадзор також зможе блокувати ресурси, які заборонені в Росії.