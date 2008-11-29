Інструкція: як зрозуміти, що ви зневоднені

Два літри води в день як обов'язкова умова здорового способу життя. Склянку прохолодної води перед їжею, щоб перевірити, чи не маскується чи під голод спрага. Півсклянки води щогодини в жаркий день, щоб запобігти тепловий удар. Впевнені, ви з легкістю продовжите цей список безумовної корисності води для організму.

Ми звикли думати, що якщо не пити достатньо води, то обов'язково настане зневоднення. Чи так це насправді - розбираємося прямо зараз.

Що таке зневоднення

Як відомо, тіло людини більш ніж на 50% складається з води. Причому, вода потрібна нам не тільки для нормальної роботи мозку, а і для функціонування взагалі всіх систем організму - від травної до дихальної. І це та причина, по якій дієтологи наполягають, щоб люди споживали достатню кількість рідини.

Ситуація може стати критичною, якщо людина не отримує води в жаркий день або при інтенсивних фізичних навантаженнях. В інших випадках, на щастя, можна обійтися без лікарської допомоги.

Симптоми зневоднення

Експерти відзначають, що навіть середнє зневоднення - на 1-2% від ваги тіла - може спровокувати помітні симптоми. Про найчастіші з них розповідаємо нижче.

Суха шкіра

Якщо ваша шкіра в цілому скоріше суха, ніж нормальна або жирна, то це, звичайно, не може бути симптомом. А ось якщо сухість шкіри нетипова, на це точно варто звернути увагу. Майте на увазі, що достатньо вологи ми втрачаємо через шкіру не тільки в спеку, а й в прохолодну погоду (в тих випадках, наприклад, коли повітря на вулиці дуже сухе).

Сечовипускання

Один з найефективніших способів контролю над гідратацією організму - спостереження за сечовипусканням. Якщо це відбувається кілька разів на день, об'ємними порціями, а сама сеча світла, то все в порядку. Ну, а якщо навпаки, то вам терміново потрібна пара склянок води.

Запах з рота

Ми вже розповідали, що недостатня кількість води і рідких продуктів в раціоні може стати причиною неприємного запаху з рота. Це відбувається тому, що навіть при невеликому зневодненні сохне не тільки шкіра, але і порожнина рота. Недолік слини, в свою чергу, провокує зростання бактерій на зубах і яснах - звідси такий результат.

Голод

О так, спрага відмінно вміє маскуватися під голод. Огляд досліджень на тему показав, що дорослі люди з маркерами зневоднення організму, як правило, мали більш високу масу тіла. Так що, якщо вам постійно хочеться їсти з нез'ясовних причин, спробуйте пити більше води, щоб перевірити, а чи не в цьому справа.

Запор

Не так давно ми писали про продукти, які мають проносний ефект. І вода, якщо пам'ятаєте, була в цьому списку. Справа в тому, що нестача води призводить до сухості і щільності калових мас, що ускладнює їх видалення з організму природним чином і часто супроводжується здуттям живота та іншими дискомфортними відчуттями.

Втома і головний біль

Дослідження показують, що саме брак води може бути причиною втоми в ті дні, коли ви нічого не робили або досить відпочили. Учасники одного експерименту, зокрема, описували свій стан як «втома, млявість і відсутність енергії». Що стосується головного болю, то інший експеримент показав, що у жінок навіть зневоднення на 1,36% може викликати головні болі.

Хороша новина в тому, що в більшості випадків впоратися з зневодненням можна регулярним споживанням води. Але якщо ви помітили один із симптомів сильного зневоднення, включаючи шлункові спазми, судоми або стріляючий біль в голові, як можна швидше зверніться до лікаря, щоб виключити будь-які ризики.