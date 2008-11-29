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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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Лондонська біржа готується до всіх варіантів виходу Великобританії з Євросоюзу
Лондонська фондова біржа (LSE) готується до всіх можливих варіантів виходу Великобританії з ЄС, включаючи сценарій "жорсткого" Brexit, повідомили на біржі, передає РІА "Новости".
Лондонська біржа, будучи системно значущою організацією інфраструктури фінансового ринку, приділяє особливу увагу функціонуванню ринків і сприяє фінансовій стабільності економіки в цілому, підкреслили на біржі. Одним із завдань торговельного майданчика є забезпечення безперебійності торгів і виконання укладених угод учасниками торгів.
"Після рішення Великобританії покинути ЄС Лондонська фондова біржа продовжує стежити за тим, щоб наші компанії були добре підготовлені до будь-яких можливих результатів", - сказав представник біржі.
Зокрема, Лондонська клірингова палата (LCH), що входить до Групи Лондонської фондової біржі, має намір і надалі пропонувати всі клірингові послуги за всіма продуктами своїм клієнтам після 29 березня, відзначили на LSE.
Крім того, Банк Англії і Європейське управління з цінних паперів і ринків (ESMA) на початку лютого домовилися про співробітництво та обмін даними між центральними контрагентами і центральними депозитаріями обох сторін на випадок Brexit без угоди.
Великобританія повинна офіційно покинути склад ЄС 29 березня 2019 г. При цьому парламенту і уряду поки не вдалося домовитися про умови виходу країни з ЄС, а сам Євросоюз поки відмовляється від подальших переговорів з Британією.
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