Anti-age по науці: антивікові компоненти, які точно будуть працювати

Сьогодні і в звичайному супермаркеті можна знайти креми, сироватки і гелі з - як обіцяється - потужним антивіковим ефектом, не кажучи вже про те, що в косметичних магазинах такі продукти обчислюються сотнями. Але чи варто вірити цим обіцянкам?

Навіть якщо бренд заявляє, що ефективність крему підтверджена клінічними дослідженнями, важливо розуміти, що ці дослідження могли бути обмежені в вибірці і методології або профінансовані самою компанією-виробником. І цю інформацію, ясна річ, на упаковці не вказують.

Незважаючи на те, що бодіпозитив закликає нас прибрати термін anti-age з лексикону, маючи на увазі, що будь-який age хороший по-своєму, ми і не думаємо відмовлятися від косметичних засобів, здатних зробити шкіру більш гладкою і пружною, поліпшити колір обличчя і зменшити видимість зморшок.

Антиоксиданти

Одна із значних груп косметичних інгредієнтів, спрямованих на боротьбу з віковими змінами шкіри - це антиоксиданти. Передбачається, що антиоксидантні вітаміни, а також поліфеноли і флавоноїди, що борються з вільними радикалами, зменшують деградацію колагену в шкірі, що позитивним чином позначається як на її зовнішньому вигляді, так і на її внутрішній стан.

Найбільш важливими антиоксидантами є вітаміни С, B3 і Е, здатні проникати глибоко в шкіру за рахунок своєї невеликої молекулярної маси.

Було доведено, що вітамін С в концентраціях від 5% до 15% при місцевому застосуванні може активувати вироблення власне колагену і ферментів, необхідних для цього процесу. Важливо мати на увазі, що, за результатами експериментів, антиоксидантна дія вітамінів С і Е в комбінації вище, ніж тільки вітаміну С або тільки вітаміну Е.

Вітамін Е, який надає клітинам шкіри протизапальну і стимулюючу дію, найкраще працює в концентраціях від 2% до 20%. Крім розгладження шкіри і оптимізації зволоженості рогового шару, він сприяє захисту шкіри від фотостаріння, спровокованого УФ-променями.

Ніацинамід (вітамін В3) при цьому слід шукати в концентрації не нижче 5%. В цьому випадку антивіковий ефект спостерігається після трьох місяців застосування.

Клітинні регулятори

Друга група агентів, які часто використовуються в якості основних компонентів антивікового крему - це клітинні регулятори, такі як ретинол і пептиди. Вони, на відміну від антиоксидантів, прискорюють вироблення колагену вже за рахунок впливу на його метаболізм.

Вітамін А (ретинол) і його похідні мають при цьому і значні антиоксидантні переваги. Плюс, можуть працювати відразу в двох напрямках, запускаючи синтез колагену і блокуючи експресію колагенази (речовини, що руйнує колаген). Дослідження показали, що ретинол робить позитивний вплив не тільки на зовнішнє, але і на внутрішнє старіння шкіри. Звучить непогано, правда?

Що стосується пептидів (поліпептиди, олігопептиди), то за рахунок свого амінокислотного складу вони можуть імітувати пептидну послідовність молекул колагену і еластину, що добре позначається на стані шкіри. При місцевому застосуванні, показують дослідження, пептиди також здатні стимулювати синтез колагену і активувати клітинний метаболізм.