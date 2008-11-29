Трамп оголосив про вихід США з Договору по РСМД

Президент США Дональд Трамп офіційно оголосив про початок виходу США з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності.

У п'ятницю, 1 лютого, Дональд Трамп в своїй офіційній заяві, опублікованій на сайті адміністрації американського президента, повідомив про те, що США з 2 лютого почнуть процес виходу з договору по РСМД, який завершиться через 6 місяців.

Президент США звинуватив Росію в тому, що вона нібито "безкарно порушує договір, потай розробляючи і розміщуючи заборонену ракетну систему, що представляє загрозу для союзників США і американських військ за межами США".

"Росія занадто довго порушувала безкарно договір, потай розробляючи, розміщуючи заборонену ракетну систему, яка є прямою загрозою для наших союзників і військ за кордоном.

Завтра США призупинять свої зобов'язання по ДРСМД і почнуть процес виходу з договору, який буде завершений через 6 місяців, якщо Росія не почне виконувати його, знищивши всі свої ракети, установки і відповідне обладнання, заборонене за договором.

Ми розвиватимемо наші власні відповідні військові можливості і співпрацювати з країнами НАТО та іншими союзниками і партнерами, щоб не дозволити Росії отримати будь-які військові переваги від свого незаконного поводження ".

Заява Трампа зі звинуваченнями на адресу Росії про нібито допущене "безкарне порушення" ДРСМД також містить обіцянку "співпрацювати з Росією в переговорах з контролю за озброєннями" і "можливо, вперше в історії розвивати відносини в економічній, торговельній, політичної і військових сферах". За його словами, "це було б чудово для Росії і США, а також здорово для всього світу".

З подібною заявою (за винятком "розвитку видатних відносин" між США і Росією - прим. ред.) В п'ятницю, виступив глава Держдепартаменту США Майкл Помпео.

Таким чином, як і раніше в ситуації з Договором про обмеження систем протиракетної оборони США в односторонньому порядку оголошують про свій вихід з укладених раніше угод з СРСР і Росією (як її правонаступницею). Президент США Джордж Буш-молодший 13 грудня 2001 року повідомив про односторонній вихід США з Договору по ПРО, після чого він діяв ще протягом 6 місяців (до 12 червня 2002 рік), після чого втратив чинність.

Однією з небагатьох відмінностей вже усталеної практики США за односторонніми відмовами від раніше укладених угод стали звинувачення на адресу Росії в порушенні договору - як формальний привід для відмови від його виконання.

За твердженнями американської влади, порушенням ДРСМД з боку Росії є створення і розгортання ракети 9М729 на оперативно-тактичних ракетних комплексах "Іскандер-М".

Відповідно до Договору по РСМД, підписаного в 1987 р між США і СРСР, сторони взяли на себе зобов'язання знищити існуючі балістичні та крилаті ракети дальністю від 500 до 5500 км.

Влада Росії неодноразово відзначала, що тактико-технічні характеристики крилатої ракети 9М729 не порушують даного положення договору.

Міністерство оборони РФ 23 січня 2019 р провело брифінг для іноземних військових аташе з демонстрацією даної КР.

За твердженнями американських властей, Росія нібито почала порушувати ДРСМД шляхом розгортання 9М729 починаючи з 2014 р.

Керівництво Росії відзначало, що прагне зберегти ДРСМД, однак з боку США присутні численні порушення його основних положень, зокрема в плані розробки і застосування ракет-мішеней ПРО, подібних за характеристиками з ракетами середньої і меншої дальності, а також виробництво і застосування з боку США безпілотних літальних апаратів з ударними можливостями, які фактично підпадають під визначення крилатих ракет наземного базування, що міститься в ДРСМД.

Найбільш явним прикладом порушення Договору по РСМД з боку США є розгортання в Європі елементів системи ПРО.

Йдеться про будівництво на території Румунії та Польщі комплексів Aegis Ashore ( "Іджіс Ешор"), що представляють собою конструктивний підбір надбудови крейсера УРО типу "Тикондерога". Комплекс містить універсальні пускові установки Мк-41, які використовуються для запуску ракет-перехоплювачів і крилатих ракет середньої дальності "Томагавк" на кораблях ВМС США.

Офіційна заява про прагнення США побудувати в Європі дані комплекси вперше була озвучена президентом Обамою 17 вересня 2009 р Будівництво комплексу ПРО Aegis Ashore на території румунської військової бази Девеселу почалося в жовтні 2013 року, тобто, ще до того, як, за твердженнями США, Росія нібито почала порушувати ДРСМД.

Будівництво об'єкта в Девеселу було завершено в травні 2015 року, комплекс досяг функціональної готовності в грудні 2015 р

Влада РФ відзначали, що США порушують договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності, розміщуючи в Європі дані елементи системи ПРО. Президент РФ Володимир Путін підкреслював, що дані дії з боку США є спробою підірвати ядерний потенціал Росії.

19 жовтня 2017 року в виступі на підсумковій пленарній сесії "Світ майбутнього: через зіткнення до гармонії" XIV щорічного засідання Міжнародного дискусійного клубу "Валдай" Володимир Путін попередив про те, що якщо США вийдуть з ДРСМД, - відповідь з боку Росії буде "миттєвою і дзеркальною".