У Фінляндії підбили підсумки експерименту з виплатою безробітним базового доходу

Фінське бюро соціального забезпечення населення Kela підвело попередні підсумки експерименту з виплатою безробітним гарантованого базового доходу.

Експеримент був запущений в 2017 році. За допомогою нього вивчили новий спосіб соцпідтримки.

В експерименті взяли участь дві тисячі осіб у віці від 25 до 58 років, відібрані випадковим чином. Всі вони отримували щомісяця по 560 євро базового доходу. Виплати їм надавалися навіть в тому випадку, якщо вони знаходили роботу.

— Протягом першого року експерименту одержувачі базового доходу були не кращі і не гірші контрольної групи при пошуку роботи на відкритому ринку праці, — йдеться в дослідженні. Таким чином, їх порівнювали з безробітними, які отримують звичайну допомогу.

Однак ті, хто отримував базовий дохід, відчували менший стрес і мали міцне здоров'я. Близько 15% сказали, що добре себе почувають. У контрольній групі таких було 10%.