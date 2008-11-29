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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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Процедура оформлення землі в Україні стане в 10 разів швидше
Зараз, щоб оформити документи на землю в Україні, потрібно чи не в прямому сенсі слова пройти всі кола пекла: процедура отримання документів на право власності вимагає 54 документа, а по часу займає від 9 місяців до 2-х років!
Як вважають в Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України, на відміну від, наприклад, оформлення купівлі-продажу будинку, нинішній порядок оформлення земельної ділянки в Україні – це надмірне адміністративне навантаження для звичайних громадян, займає надто багато часу і фактично є одним з факторів, що стримують розвиток економіки і заважають залученню нових інвестицій в аграрний сектор.
Тому в Мінрегіоні спільно з іншими профільними відомствами та експертами поставили собі за мету оптимізувати послугу оформлення документів на землю для українців, вивчивши іноземний досвід у цій сфері.
Міністерство аграрної політики та продовольства України, Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру разом з Міністерством економічного розвитку і торгівлі повинні найближчим часом надати пропозиції щодо скорочення термінів і процедур отримання документів на право власності на землю у випадках, коли проводиться:
В цілому вже заплановані наступні кроки:
За попередніми підрахунками, в результаті впровадження цих змін час на отримання послуги з оформлення землі може скоротитися приблизно в 10 разів!
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