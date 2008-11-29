Процедура оформлення землі в Україні стане в 10 разів швидше

Зараз, щоб оформити документи на землю в Україні, потрібно чи не в прямому сенсі слова пройти всі кола пекла: процедура отримання документів на право власності вимагає 54 документа, а по часу займає від 9 місяців до 2-х років!

Як вважають в Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України, на відміну від, наприклад, оформлення купівлі-продажу будинку, нинішній порядок оформлення земельної ділянки в Україні – це надмірне адміністративне навантаження для звичайних громадян, займає надто багато часу і фактично є одним з факторів, що стримують розвиток економіки і заважають залученню нових інвестицій в аграрний сектор.

Тому в Мінрегіоні спільно з іншими профільними відомствами та експертами поставили собі за мету оптимізувати послугу оформлення документів на землю для українців, вивчивши іноземний досвід у цій сфері.

Міністерство аграрної політики та продовольства України, Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру разом з Міністерством економічного розвитку і торгівлі повинні найближчим часом надати пропозиції щодо скорочення термінів і процедур отримання документів на право власності на землю у випадках, коли проводиться:

Приватизація землі на безоплатній основі; Передача землі в Користування або продаж земель державної або комунальної власності.

В цілому вже заплановані наступні кроки:

Встановити вичерпний перелік документів, необхідних для подачі у разі оформлення документів на землю, а також надати можливість отримати послугу на підставі єдиного обігу в онлайн-режимі;

Скасувати 51 паперовий документ, запровадивши замість них електронні сервіси;

Надати можливість місцевим органам влади здійснювати процедуру державної реєстрації земельної ділянки;

Скасувати необхідність отримання дозволу на розроблення проекту землеустрою на відведення земельної ділянки та впровадити добровільне попереднє погодження її місцезнаходження;

Удосконалити процедуру нормативної грошової оцінки земельної ділянки;

Обмежити терміни підготовки і проведення всіх процедур з оформлення землі.

За попередніми підрахунками, в результаті впровадження цих змін час на отримання послуги з оформлення землі може скоротитися приблизно в 10 разів!