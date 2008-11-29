Генна терапія сприяє регенерації нервів

Дослідники з Нідерландського інституту нейробіології та Медичного центру Лейденського університету показали, що лікування з використанням методів генної терапії прискорює відновлення пошкодженого нерва.

Вчені вперше на великій відстані стимулювали збереження нервових клітин і регенерацію нервових волокон, комбінуючи хірургічну процедуру відновлення з генною терапією. Відкриття є важливим кроком на шляху до розробки нового методу лікування людей з ушкодженням нерва.

Під час пологів або після дорожньо-транспортної пригоди нерви в шиї можуть бути вирвані з спинного мозку. В результаті цього пацієнти втрачають функцію руки і не можуть виконувати щоденні дії, наприклад, випити чашку кави. В даний час хірургічне лікування є єдиним доступним лікуванням для пацієнтів, які страждають цим видом ушкодження нерва. «Після операції нервові волокна повинні подолати декілька сантиметрів, перш ніж досягти м'язів, і нервові клітини, з яких відтворюються нові волокна, губляться у великій кількості. Більшість відновлених нервових волокон не досягає м'язів. Тому відновлення функції руки виявляється неповним», -пояснює дослідник Рубен Еггерс з Нідерландського інституту нейробіології.

Комбінуючи нейрохірургічне відновлення з генною терапією у щурів, вчені врятували багато відмираючих нервових клітин і стимулювали ріст нервових волокон у напрямку м'язів.

У цьому дослідженні вчені використовували регульовану генну терапію з фактором росту, який можна включати і вимикати за допомогою широко використовуваного антибіотика. "Оскільки ми змогли відключити генну терапію, коли фактор росту більше не був необхідний, регенерація нових нервових волокон у напрямку до м'язів значно покращилася", - говорить Рубен Еггерс.

Щоб подолати проблему розпізнавання і видалення імунною системою генного перемикача, дослідники розробили приховану версію, так званий «прихований перемикач». Професор Йост Верхааген пояснює: «Перемикання прихованого гена є важливим кроком на шляху до розвитку генної терапії для пошкодження нервів. Використання такого перемикача розвиває генну терапію, роблячи її ще більш безпечною».

Поки генна терапія не готова до застосування у пацієнтів. Незважаючи на те, що можливість виключення лікувального гена є великим кроком вперед, дослідники все ж виявили невелику кількість активного гена, коли перемикач був вимкнений. Отже, необхідні подальші дослідження для оптимізації цього виду терапії.