Собаки допомагали людям на полюванні вже 11500 років тому

Дослідження кісток тварин, знайдених на стоянці Шубайка 6, на північному-сході сучасної Йорданії, вік якої оцінюється в 11500 років, не тільки показує, що собаки були присутні в цьому регіоні на початку неоліту, але що люди і собаки, ймовірно, полювали на тварин разом, повідомляється на сайті Університету Копенгагена (Данія).

Вважається, що на Близькому Сході собаки були одомашнені людьми ще 14000 років тому, але сталося це випадково чи було зроблено з певною метою (наприклад, для полювання), поки неясно. У новому дослідженні, опублікованому в Journal of Anthropological Archaeology, група археологів з Університету Копенгагена і Університетського коледжу Лондона припускає, що люди цінували здібності перших домашніх собак вистежувати і полювати набагато більше, ніж вважалося раніше.

Як пояснила зооархеолог і провідний автор дослідження Ліза Йоманс (Lisa Yeomans), більша частина кісток дрібних тварин, знайдених на стоянці Шубайка 6, пройшла через травний тракт інших – більш великих тварин. Ці кістки настільки великі, що людина не змогла б їх проковтнути. А ось собаки змогли б.