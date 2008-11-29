Умные часы Samsung Galaxy Watch 4

Технологии не стоят на месте, поэтому интересные электронные новинки появляются регулярно, радуя покупателей. Мировой лидер в сегменте электроники, фирма Samsung, долгие годы удерживает ведущие позиции на рынке. Один из ярких примеров достижений компании – умные часы SmartWatch https://kokos.com.ua/smart-watch/, которые по своим возможностям и параметрам опережают аналогичные товары конкурентов.

Основные параметры

По системным характеристикам устройство не уступает многим смартфонам:

двухъядерный процессор,

внутренняя память 4 гб,

ОЗУ 0,75 гб,

дисплей Super Amoled, 1.3 дюйма,

цветопередача 16 млн.,

разрешение 360х360.

Преимущества

Эта разработка содержит следующие основные инструменты:

будильник (плюс таймер),

финтес-трекер,

мобильный планировщик,

телефон.

Это основной ряд возможностей, но они уже характеризуют устройство как многофункционального помощника, способного упростить решение множества задач, а значит увеличить комфорт и повысить качество жизни.

Особенности

Оригинальный дизайн часов позволяет выбрать объемный циферблат, при этом владелец слышит тиканье «механизма» и видит стрелки. Корпус может быть окрашен в различные цвета: серебристый, розовый или черный. На выбор есть два размера устройства, 42 и 46 мм. С функцией Always on Display нет необходимости каждый раз нажимать на кнопку, чтобы увидеть время – экран не будет гаснуть. В обычном режиме модель может работать без подзарядки до 3, 5 суток. Встроенный фитнес-тренер содержит 39 опций для контроля над тренировочным процессом и состоянием организма. Опция Samsung Health способна отслеживать параметры сна и его длительность, и показывать уровень сердечного ритма. Инструмент My Day позволяет в легкой и быстрой форме распределить дела и обозначить важные события. Устройство откликается на пробуждение владельца и на экране сообщает актуальную информацию: перечень мероприятий, прогноз погоды и т.д. В конце дня пользователь получает данные о заряде батареи, погоде на завтра, пропущенных напоминаниях и тренировочных результатах. В операционной системе установлено большое количество полезных программ и специально разработанных для этой модели игр. Водонепроницаемость устройства позволяет пользоваться им при плохих погодных условиях. Однако этот параметр не гарантирует работоспособность при погружении на глубину. После попадания воды на экран рекомендуется его насухо вытереть. Возможность бесконтактных платежей осуществляется сервисом Samsung Pay, есть поддержка технологии NFS. Посредством опции Bluetooth устанавливается связь со смартфоном, и открывается доступ к функциям: звонки, СМС, видео, музыка и т.д.

Дополнительные характеристики

Функционал устройства дополнен следующими возможностями:

встроенные модули GPS и ГЛОНАСС,

шагомер,

гироскоп,

датчики пульса и освещенности,

барометр,

громкая связь.

Где купить

Потребитель может остановить выбор на дешевых китайских аналогах. Рынок предлагает модели стоимостью от 30 долларов, но как правило их качество и надежность работы оставляет желать лучшего. Концерн Samsung это проверенный и ответственный производитель, его продукция отвечает самым высоким требованиям.

Если покупатель предпочитает качественные изделия, отличный уровень обслуживания и быструю доставку, то стоит обратить внимание на интернет магазин Kokos, торгующий, в том числе продукцией южнокорейской фирмы. Сравнивая политику компании с другими продавцами, можно отметить стабильно низкие расценки и широкий ассортимент электроники. В Kokos можно выбрать подходящие умные часы, а при желании в остальных категориях найдет массу интересных электронных товаров. Интерфейс онлайн салона приятный для глаз и удобный, на главной странице представлены все доступные категории.

Выбрав Samsung Galaxy Watch 4, владелец получает качественное, надежное и полезное устройство.