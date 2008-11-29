Почему важно регулярно посещать стоматолога?

Любое заболевание легче в разы предупредить, чем потом лечить. Точно также и с зубами, если приучить ребенка, что нужно чистить зубы и регулярно ходить к зубному врачу, то можно предупредить многие проблемы с зубами в будущем.

Как часто следует посещать стоматолога и с какого возраста?

Современная стоматология позволяет легко и быстро выявлять заболевания зубной эмали, десен задолго до того момента, когда они проявятся и будут беспокоить человека. Поэтому регулярное посещение стоматологии «Скайклиник» - зубная клиника, Киев поможет сохранить зубы крепкими и здоровыми надолго. Важно помнить, что пол часа в стоматологической клинике могут сэкономить гораздо больше времени и финансовых расходов в будущем.

Специалисты «Скайклиник» настоятельно рекомендуют посещать стоматолога раз в полгода. Приучать к регулярным осмотрам нужно с детства, после смены молочных зубов на постоянные (возраст 5-7 лет). В таком юном возрасте риск возникновения заболеваний ротовой полости сведен к минимуму, важно проследить правильно ли развивается прикус у ребенка. Если нужно его исправить, то лучше это сделать сразу после обнаружения неправильного смыкания зубных рядов. Не всегда выявить эту патологию могут родители дома, поэтому нужно регулярное посещение специалиста. Стоматолог сможет грамотно и в доступной форме объяснить юному посетителю, как нужно правильно ухаживать за ротовой полостью. Взрослому специалист расскажет, как выбрать подходящую зубную щетку и пасту и когда актуально использование ирригатора.

Регулярные визиты к стоматологу, как профилактика заболеваний ротовой полости

Рекомендации относительно профилактических регулярных посещений неустанно пытаются донести врачи-стоматологи до любого посетителя клиники. На то есть весомое основание. Все дело в том, что даже при тщательном соблюдении гигиены полости рта в домашних условиях никто не застрахован от появления от появления зубного камня, развития междузубного кариеса, сколов и трещин в результате повреждений и т.д. Плюс к этому, на начальной стадии повреждению подвержена небольшая область ткани зубов. По этой причине урон, который будет нанесен здоровым зубам при лечении, можно минимально снизить. Запускать заболевания десен также опасно, как и заболевания зубов, поскольку это чревато печальными последствиями в будущем.

Когда пациент приходит на профилактический осмотр, то стоматолог может выявить кариес на самых ранних стадиях развития, при образовании темного пятнышка на эмали. На этой стадии у человека нет реакции на пищевые раздражители. При отсутствии болевых ощущений или других неприятных симптомов, человек привык думать, что у него все в порядке. Положительный настрой – это хорошо, но он не должен идти в разрез с благоразумием.

Если не обратиться к помощи специалиста своевременно, кариес начнет прогрессировать, вызывая разрушительные процессы в эмали, а затем и в дентине. Пациенты обращаются часто уже на той стадии, когда стоматологу приходится иметь дело с глубоким кариесом или его последствиями – пульпитом или парадонтитом.

Всем без исключения нужно посещать зубного врача каждые полгода? Шесть месяцев является общепринятой периодичностью посещения стоматолога, однако нужно учитывать еще и индивидуальные факторы. Существует определенная группа риска, в таком случае посещения должны быть еще чаще.

В группу риска включены:

курящие люди;

при наличии генетической предрасположенности к зубным заболеваниям;

при увлечении сладостями;

больные сахарным диабетом.

Регулярные профилактические посещения стоматолога не только повысят уверенность в себе любого человека, но и положительно скажутся на здоровье зубов.