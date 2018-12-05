В Україні різко зросла кількість приватних сонячних електростанцій

За станом на кінець 2018 року близько 7,5 тисяч українських домогосподарств встановили невеликі сонячні електростанції для дому (СЕС) загальною потужністю майже 160 МВт, витративши на це близько 151 млн євро. Причому значна частина таких станцій була встановлена саме в 2018-м, встановивши рекорд зростання їх чисельності в Україні.

Установка сонячних електростанцій в Україні: хто в лідерах?

«У 2018 році була інстальована велика частина всіх існуючих в країні сонячних електростанцій для будинку – майже 4500. Це більш ніж в 2 рази більше, ніж в 2017 році, тоді їх встановили 1901", - стверджує глава Держенергоефективності Сергій Савчук.

Він також назвав ТОП-5 регіонів, де було встановлено найбільше сонячних станцій у приватних домогосподарствах:

882 – Дніпропетровська облась;

838 – Київська область;

664 – Тернопільська область;

484 – Івано-Франківська область;

469 – Кіровоградська область.

І хоча вартість сонячних батарей для дому ще досить висока, стрімке зростання попиту на них – наслідок прийняття в 2015 році Закону України №514-VIII. Він дозволив населенню не тільки встановлювати сонячні електростанції потужністю до 30 кВт, але і продавати державі отриману з їх допомогою електроенергію – направляти в мережі загального користування по так званому «зеленому» тарифу, який на сьогодні є одним з найбільш вигідних в Європі.

Таким чином домогосподарства заощаджують на рахунках за електроенергію (і навіть заробляють на ній), а в країні розвивається ринок сонячних панелей, з'являється можливість будівництва заводів по виготовленню необхідного обладнання.

Щоб стимулювати ринок, у Верховній Раді готується до другого читання законопроект №8449-д від 05.12.2018, який дозволить громадянам встановлювати на будинках більш потужні сонячні станції – до 50 кВт.

Тим часом самі українські громадяни, які активно користуються сонячними панелями, діляться в соцмережах враженнями від їх роботи в умовах нашого клімату.