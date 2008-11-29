Вчені виявили понад 100 нових видів кишкових бактерій

Відкриття вчених з Інституту Сенгера (Великобританія), Медичного дослідницького інституту Хадсона (Австралія) і Європейського інституту біоінформатики EMBL дозволило створити найбільш повний на сьогодні каталог кишкових бактерій здорової людини. Це допоможе дослідникам у всьому світі з'ясувати, як мікробіом підтримує здоров'я людини і яка його роль у захворюванні. Коротко про відкриття розказано на порталі Інституту Сенгера, стаття з результатами дослідження опублікована в Nature Biotechnology.

Близько двох відсотків маси тіла людини займають бактерії, а мікробіом кишечника є основним "домом" для бактерій і важливим фактором здоров'я людини. Дисбаланс в нашому мікробіомі може сприяти розвитку захворювань, таких як запалення кишечника, синдром роздратованого кишечника, ожиріння. Однак, оскільки багато видів кишкових бактерій надзвичайно важко вирощувати в лабораторії, в наших знаннях про них є величезні прогалини.

У нинішньому дослідженні фахівці вивчали зразки фекалій 20 осіб з Великобританії і Канади, вирощували і успішно прослідковували ДНК 737 окремих бактеріальних штамів, отриманих зразків. Аналіз виявив 273 окремих види бактерій, у тому числі 173, чиї ДНК ніколи раніше не були секвеновані. З них 105 видів були новими.

Нові дані дозволять вченим швидше і точніше визначати, які бактерії присутні в кишечнику людини. Вони також послужать основою для розробки нових способів лікування таких проблем, як шлунково-кишкові розлади, інфекції та імунні захворювання.