Что означают характеристики колесных дисков и почему так важно соблюдать рекомендации производителя при их подборе

Новые колесные диски покупаются редко, но без этого вряд ли удастся обойтись автовладельцу. Цели такой покупки разные. Причиной может стать неудовлетворительное состояние старых колес, желание обновить внешний вид машины или подготовить второй комплект для зимы. В любом случае правильно выбрать диски не получится, не ориентируясь в их параметрах и типах.

Автодиски бывают стальными, литыми и коваными. Стальные дешевые и легко ремонтируются. Поэтому подойдут вам в том случае, если нужно сэкономить, ездить по плохим дорогам или зимой. Литые средние по стоимости, красивые и могут похвастаться самым большим ассортиментом. Их покупают чаще остальных, так как они способны значительно улучшить внешний вид авто и отлично себя показывают на хороших дорогах летом. Кованые самые дорогие, но выигрывают у конкурентов по всем параметрам. Их устанавливают на авто только премиального класса.

Какие параметры нужно знать, чтобы купить то, что нужно

К ним относится следующее:

посадочный диаметр;

разболтовка или сверловка;

вылет;

ширина;

диаметр центрального отверстия.

Посадочным диаметром называется расстояние в дюймах между посадочными местами диска, на которые садятся борта шины. Увеличение диаметра допускается максимум на два-три размера. Как правило, для легковых авто это два, а для джипов три. То есть если у вас на легковой машине установлены штатные диски R15, то максимум вы сможете поставить на нее диски R17. Также такое увеличение подразумевает установку шин с меньшим профилем.

При покупке катков с неправильной разболтовкой вы не сможете прикрутить колесо. Эта характеристика указывает на то, сколько в диске должно быть отверстий для шпилек или болтов. Также важно соблюсти диаметр окружности их расположения. Если в вашем случае это 114 мм, то ни 112, ни 116 вам не подойдет. Установка такого колеса приведет к его биению и повышенной аварийной опасности.

Вылет — расстояние между плоскостью соприкосновения диска к ступице и его серединой по вертикали. Он может быть отрицательным, нулевым и положительным. При уменьшении вылета колесо выдвигается наружу, при увеличении утапливается внутрь. Эта величина подобрана производителем так, чтобы колесо нормально стояло в арке и чтобы была оптимальная нагрузка на элементы ходовой части. Небольшая погрешность здесь допускается.

Ширина диска — расстояние между посадочными местами бортов шины. Рассчитывается она в дюймах, как и диаметр. Здесь тоже есть допустимая погрешность, но она не должна быть большой. Увеличение ширины за допустимые пределы приведет к трению покрышек о детали машины или чрезмерному выступанию колес из арок.

Диаметр ступичного отверстия должен соответствовать диаметру посадочного кольца ступицы. Если он будет меньше, вы просто не наденете колесо, если больше — крепление будет ненадежным.

При подборе всех этих параметров крайне важно соблюдать рекомендации производителя машины и не выходить за рекомендуемые рамки.