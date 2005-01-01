Характерные неисправности ГБО

Все большее число владельцев авто, оснащенных бензиновым двигателем, отдает предпочтение газовым установкам. Причин популярности установки газобаллонного оборудования несколько. Основными среди них остается стремление к разумной экономии, безопасность и надежность современных систем ГБО. Приняв решение установить газовую систему, главное – не ошибиться с выбором сервиса для профессионального монтажа и самого комплекта оборудования. Правильно установленное ГБО служит долго и эффективно, однако, даже при соблюдении всех правил монтажа и эксплуатации система может давать сбой.

Когда бежать к специалистам?

При появлении проблем в работе двигателя, большинство владельцев винит газобаллонное оборудование. Такой подход нельзя назвать правильным, так как поломок характерных для ГБО, не так уж и много.

Газовые форсунки

С этой деталью могут быть связаны всего две проблемы – механический износ или засорение. Диагностировать наличие таких неисправностей можно по характерным признакам: двигатель работает нестабильно, дергается во время движения, его мощность падает, а расход топлива – увеличивается. При засорении форсунки подвергаются промывке, при износе рекомендована замена. Влиять на работу двигателя может и неправильная установка форсунок без соблюдения угла наклона и длины шлангов от жиклера к коллектору. Детальнее с описанием и техническими характеристиками данного элемента ГБО можно ознакомиться по ссылке: https://farre.com.ua/forsunki-forsunki/.

Редуктор

О неисправности редуктора может свидетельствовать несколько симптомов: двигатель заглушен, но подача газа не прекращается; для запуска ДВС нужно предпринять несколько попыток; при резком нажатии на педаль газа обороты резко падают. Самой распространенной причиной поломок редуктора является недостаточный уровень охлаждающей жидкости в системе, из-за чего переход сжиженного газа в парообразное состояние проходит некорректно. Кроме этого, преждевременный износ редуктора грозит тем владельцам, которые не соблюдают время прогрева системы перед переходом с бензина на газ.

Датчики

Датчики температуры и давления – еще одна категория деталей, выход из строя которых нередко становится причиной некорректной работы ГБО и двигателя. В результате поломки датчиков, авто может самопроизвольно переходить с газа на бензин, а при переключении с одного вида топлива на другой возникают трудности.

Помимо этого, возможны неисправности с электромагнитным клапаном, из-за чего газовая смесь не поступает в двигатель.

При выявлении любых поломок следует немедленно обратиться к специалистам, так как самостоятельный ремонт может только усугубить проблему.