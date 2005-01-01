Шумоізоляція автомобіля та оббивка сидінь салону авто по доступним цінам в м.Київ

Шумоізоляція автомобіля (Київ) від «Seatworx» проводиться в декілька етапів. Наприклад, якщо клієнт бажає ізолювати тільки двері, то робота виконується в 2 шари віброізоляційного матеріалу та 1 шар шумоізоляційного матеріалу.

Шумоізоляція арок та підлоги проводиться з використанням товстого віброізоляційного шару та спеціального шумоізоляційного після демонтажу покриття для підлоги та сидінь, подібна комбінація допомагає нашим клієнтам не відчувати звуків дороги та гулу шин.

Шумоізоляція даху – одна з найактуальніших процедур, бо дах – найбільш незахищена частина салону на будь-якому автомобілі, особливо на моделях без люка. Проклеювання йде в 2 шари, цього достатньо, щоб наші клієнти забули про дискомфорт при водінні.

Комплексна шумоізоляція включає всі вищеописані роботи і виконується в короткі терміни, які оговорюються завчасно з клієнтом.

Ще ми пропонуємо реставрацію, оновлення салону автомобіля. Для цього можна скористатись послугою як оббивка сидінь салону (Київ). Ніщо не заважає нам шити елементи оббивки зі шкіри в два, три чи навіть чотири кольори. Як правило, це навіть не впливає на витрати. Ми також пропонуємо можливість використовувати унікальні шви та тиснення.

На ваш запит майстри зроблять оббивку з матеріалів, які можна знайти в каталогах найпрестижніших і дуже дорогих брендів. Також немає проблем із встановленням нагрівальних елементів у сидіннях, які працюють так само, як заводські. У вас може бути не тільки шкіра, а й автомобіль з урахуванням вашого смаку та потреб.

Процес оновлення оббивки виглядає так:

Ретельно очищаємо та знежирюємо поверхню сидінь. Потім підбираємо колір, матеріал. Ми вибираємо той, який точно відповідатиме оригінальній заводській оболонці сидінь. Після вибору приступаємо до заміни оббивки або фарбування шкіри. Ми використовуємо лише якісні лаки та сучасне обладнання.

Безперечно, найбільш візуально яскравими є професійно проведені ремонтні роботи старих автомобілів.

Якщо стан шкіряної оббивки вашого автомобіля перестав вас тішити, довірте це в руки наших фахівців. Одним з найбільш уразливих елементів є крісла, дуже часто після певного періоду використання їх стан бажає кращого. Зміна кольору, потертості, бруд є найпоширенішим ушкодженням. Ремонт оббивки на сидіннях автомобіля – складний процес ремонту, який відновлює зношену та пошкоджену оббивку до заводського стану.