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Шумоізоляція автомобіля та оббивка сидінь салону авто по доступним цінам в м.Київ
Шумоізоляція автомобіля (Київ) від «Seatworx» проводиться в декілька етапів. Наприклад, якщо клієнт бажає ізолювати тільки двері, то робота виконується в 2 шари віброізоляційного матеріалу та 1 шар шумоізоляційного матеріалу.
Шумоізоляція арок та підлоги проводиться з використанням товстого віброізоляційного шару та спеціального шумоізоляційного після демонтажу покриття для підлоги та сидінь, подібна комбінація допомагає нашим клієнтам не відчувати звуків дороги та гулу шин.
Шумоізоляція даху – одна з найактуальніших процедур, бо дах – найбільш незахищена частина салону на будь-якому автомобілі, особливо на моделях без люка. Проклеювання йде в 2 шари, цього достатньо, щоб наші клієнти забули про дискомфорт при водінні.
Комплексна шумоізоляція включає всі вищеописані роботи і виконується в короткі терміни, які оговорюються завчасно з клієнтом.
Ще ми пропонуємо реставрацію, оновлення салону автомобіля. Для цього можна скористатись послугою як оббивка сидінь салону (Київ). Ніщо не заважає нам шити елементи оббивки зі шкіри в два, три чи навіть чотири кольори. Як правило, це навіть не впливає на витрати. Ми також пропонуємо можливість використовувати унікальні шви та тиснення.
На ваш запит майстри зроблять оббивку з матеріалів, які можна знайти в каталогах найпрестижніших і дуже дорогих брендів. Також немає проблем із встановленням нагрівальних елементів у сидіннях, які працюють так само, як заводські. У вас може бути не тільки шкіра, а й автомобіль з урахуванням вашого смаку та потреб.
Процес оновлення оббивки виглядає так:
Безперечно, найбільш візуально яскравими є професійно проведені ремонтні роботи старих автомобілів.
Якщо стан шкіряної оббивки вашого автомобіля перестав вас тішити, довірте це в руки наших фахівців. Одним з найбільш уразливих елементів є крісла, дуже часто після певного періоду використання їх стан бажає кращого. Зміна кольору, потертості, бруд є найпоширенішим ушкодженням. Ремонт оббивки на сидіннях автомобіля – складний процес ремонту, який відновлює зношену та пошкоджену оббивку до заводського стану.
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