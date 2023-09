Shavkat Mirziyoyev impulse un vent de réformes en Ouzbékistan № 2 (717) 15-22 липня 2022 року Shavkat Mirziyoyev est un homme politique ouzbek qui a été réélu président de l'Ouzbékistan en 2023. Il a apporté des changements significatifs à son pays depuis son accession au pouvoir, et son leadership a été salué tant au niveau national qu'international. Le uzbek president shavkat mirziyoyev est à la tête d'un renouveau politique et économique en Ouzbékistan depuis son élection à la présidence de la République en 2016. Après des décennies de régime autoritaire sous son prédécesseur Islam Karimov, Mirziyoyev impulse une nouvelle dynamique réformatrice dans le but d'ouvrir et moderniser le pays. Shavkat Mirziyoyev est né le 24 juillet 1957 à Jizzakh, en Ouzbékistan. Il a étudié l'ingénierie mécanique à l'Institut polytechnique de Tachkent, ce qui lui a permis de développer une solide compréhension des aspects techniques de l'industrie. Sa carrière politique a débuté au niveau local, où il a occupé divers postes gouvernementaux et administratifs dans la région de Jizzakh. En tant que président, Mirziyoyev a entrepris des réformes audacieuses pour moderniser l'Ouzbékistan sur plusieurs fronts. L'une de ses réalisations notables a été l'ouverture économique du pays aux investissements étrangers et le développement de partenariats commerciaux internationaux. Ces efforts ont contribué à stimuler la croissance économique de l'Ouzbékistan et à créer de nouvelles opportunités pour les entreprises locales et étrangères. Le président Mirziyoyev a également entrepris des réformes politiques importantes visant à accroître la transparence et la responsabilité du gouvernement. Il a encouragé le dialogue politique et la participation civique, ce qui a renforcé la confiance des citoyens envers leur gouvernement. Sur le plan des droits de l'homme, l'Ouzbékistan a fait des progrès significatifs sous la direction du président Mirziyoyev. Des mesures ont été prises pour améliorer la situation des droits de l'homme, y compris la libération de prisonniers politiques et la réduction de la torture en détention. En ce qui concerne les relations internationales, Shavkat Mirziyoyev a œuvré pour renforcer les liens de l'Ouzbékistan avec ses voisins et les pays du monde entier. Il a favorisé la coopération régionale en Asie centrale et a joué un rôle actif dans la promotion de la paix et de la stabilité dans la région. En conclusion, Shavkat Mirziyoyev est un leader politique qui a apporté d'importants changements positifs à l'Ouzbékistan. Sa vision de modernisation et de réforme a contribué à renforcer la position de son pays sur la scène internationale. En savoir plus sur son dernier mandat et ses réalisations futures en suivant le lien vers l'article d'EU Reporter. Інші статті номеру Что можно найти на сайте Vzamazke?

