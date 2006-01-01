Обзор последних обновлений Google Merchant Center

2024 год обещает стать знаковым для продавцов, которые используют Google Merchant Center (www.adwservice.com.ua/nastroyka-google-merchant-center) для продвижения своих товаров в интернете.

Команда разработчиков Google приготовила множество инноваций, которые открывают новые горизонты для повышения эффективности и масштабирования продаж с помощью рекламы в поиске и других сервисах Google.

Далее разберем два ключевых обновления Google Merchant Center, запланированные на 2024 год — расширение форматов товарной рекламы и интеграцию Merchant Center с Google Lens.

Обзор последних обновлений платформы

По прогнозам экспертов, объем продаж через Google Shopping и другие рекламные площадки поискового гиганта вырастет в 2024 году на 15-20% по сравнению с предыдущим годом и достигнет $50 млрд. Во многом это станет возможным благодаря новым инструментам и функциям Google Merchant Center, которые будут запущены в течение года.

Запуск нового формата товарной рекламы

Он позволит продавцам создавать короткие вертикальные видео (до 30 секунд) для продвижения своих товаров в поиске, Youtube Shorts, Discover и других сервисах Google.

Формат Shopping Shorts призван адаптировать товарную рекламу под растущую популярность вертикальных видео и сервисов коротких видео, таких как TikTok и Youtube Shorts. По данным Google, в 2023 году более 60% пользователей мобильных устройств предпочитали смотреть видео в вертикальном формате, а среднее время просмотра Youtube Shorts выросло до 30 минут в день на пользователя.

Shopping Shorts будут создаваться в GMC путем загрузки вертикальных видео (9:16) и добавления к ним интерактивных товарных тегов (product tags). Продавцы смогут отмечать на видео конкретные товары из своих фидов, которые будут появляться в виде кликабельных точек или баннеров. При нажатии на них пользователь сможет сразу перейти на страницу товара и оформить заказ.

Интеграция Google Merchant Center с Google Lens

Google Lens — это технология компьютерного зрения и искусственного интеллекта, которая позволяет распознавать объекты на фотографиях и находить похожие изображения в интернете. Пользователи могут загружать свои фото в Google Lens или делать снимки камерой смартфона, чтобы мгновенно найти похожие товары, узнать их цены и перейти на сайты продавцов.

По данным Google, в 2023 году более 20% поисковых запросов в мобайле уже приходилось на визуальный поиск с помощью Google Lens. К концу 2024 года этот показатель может вырасти до 30%, особенно в таких категориях, как одежда, обувь, аксессуары, мебель, предметы декора и искусства. Подключение Merchant Center к Google Lens позволит продавцам этих категорий показывать свои товары в результатах визуального поиска и привлекать дополнительный трафик.

Как это будет работать? Продавцам потребуется добавить в свои фиды атрибут «image_link», который содержит URL изображений товаров в высоком разрешении (не менее 800х800 пикселей). Алгоритмы Google Lens будут анализировать эти изображения, распознавать на них ключевые объекты и добавлять их в свою базу данных для визуального поиска.