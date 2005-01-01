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Турецкий ламинат от производителя AGT
Компания AGT начинала свою деятельность в Турции как производитель мебели, а затем переключилась на производство ламинированных напольных покрытий и декоративных панелей. Сегодня это один из крупнейших брендов ламината в Европе, который может конкурировать с лучшими европейскими производителями по качеству и цене.
В отличие от других покрытий, он долговечен и водонепроницаем. Благодаря надежной замковой системе Twin Clic доски соединяются быстро и надежно. Стоимость ламината AGT (можно узнать тут) значительно ниже, чем у других известных брендов. Все это делает его популярным и экономически выгодным для покупки.
Преимущества турецкого ламината AGT
- Устойчивость к истиранию. Турецкий ламинат долговечен и устойчив к износу. Он хорошо переносит повреждения и может выдерживать более высокие нагрузки как в домашних условиях, так и в офисе.
- Долговечность. Он не подвержен воздействию влаги и прямых солнечных лучей, поэтому сохраняет свой первоначальный цвет и форму. При надлежащем уходе и использовании срок службы изделия составляет от 15 до 20 лет.
- Экологичность. Материалы, из которых изготовлены панели, не содержат токсичных веществ, а самый низкий уровень выделения формальдегида (класс эмиссии E1) позволяет устанавливать покрытия в любых помещениях, включая спальни и детские комнаты.
- Практичность. Ламинированный пол AGT не требует специального ухода и прост в укладке. Благодаря уникальной системе сцепления доски прочно прикреплены друг к другу, что предотвращает скопление грязи и облегчает уборку. Кроме того, продукт обладает хорошими акустическими свойствами и подходит для систем напольного отопления.
- Эстетика. Материал очень хорошо имитирует натуральное дерево и обладает современным декоративным эффектом. Он выглядит эффектно и хорошо вписывается в любые интерьеры.
Основным преимуществом турецкого ламината является его низкая стоимость. По сравнению с другими европейскими брендами, продукция AGT дешевле. Однако, поскольку продукция рассчитана на покупателей с небольшим бюджетом, в ассортименте не предусмотрены дополнительные аксессуары или подложки для шумоизоляции. Ознакомиться с ассортиментом ламината AGT и других производителей можно на сайте https://woodler.ua/ru/laminat/.
Какие коллекции ламината представлены у производителя AGT?
- AGT Bliss. Модель имеет замысловатый рисунок, сочетающий волокна искусственного дерева и геометрические линии. Нежные природные тона подходят к классическим интерьерам, а сам ламинат прекрасно впишется в просторные помещения.
- AGT Concept. Ламели из этой коллекции идеально имитируют натуральное дерево. Они имеют элегантный и стильный внешний вид и могут быть использованы для различных дизайнерских задач.
- AGT Effect Exclusive. Этот пол долговечен и может использоваться в офисах или залах с высокой проходимостью. Доступный в широком диапазоне цветов (от белого и серого до шоколадного), имеет элегантный и современный внешний вид.
- AGT Effect Premium. Это новая коллекция, сочетающая в себе высокое качество и изысканный внешний вид. Такой ламинат предназначен для тех, кто хочет получить натуральное и в то же время изысканное напольное покрытие.