Учет и налогообложение в Чехии

Любая деятельность, приносящая доход, должна облагаться налогом. В Чехии существует разветвленная система налоговых платежей, в том числе взносов, которая регулируется собственным законодательством и правилами ЕС. Далее о специфике начисления налогов в стране и о том, стоит ли малому бизнесу организовывать учет на предприятии самостоятельно или обращаться к сторонней организации.

Система налогов в Чехии

В Чехии уплата налогов предусмотрена для резидентов, а также для зарубежных партнеров, если они имеют прибыль от деятельности внутри страны. Чешские налоги условно подразделяются на 2 основные группы: прямые и косвенные.

доходы физических лиц по ставке от 15 до 21%, не считая страховых взносов, составляющих 45%;

прибыль компаний в размере 19%;

недвижимость;

транспорт, если он не работает на электричестве или природном газе.

Косвенно уплачиваются НДС, акцизы и экологический сбор. Декларации подаются до 31 марта по налогу на прибыль для организаций, доходов физических лиц, ежемесячно на добавленную стоимость и по страховым взносам и социальному обеспечению до 20 числа.

Налогообложение частного предпринимательства в Чехии

Следует обратить внимание, что налоги частного предпринимателя в чехии претерпевают изменения: с 2021 года появилась возможность уплачивать единый налог при условии, что доход ЧП за год составляет меньше 1 млн. крон. В 2022 году фиксированный налог составил 5994 крон в месяц.

Инициатива правительства открывает возможность вести малый бизнес без лишней бюрократии, потому что предприниматель освобождается от подачи налоговых деклараций. Единый налог экономит предпринимателю средства, поскольку он меньше налога на доход физических лиц. Чтобы оформить переход на налоговую систему, следует направить заявление в министерство финансов в начале года.

Аутсорсинг бухгалтерских услуг в Чехии

Бухгалтерский учет в Чехии ведется по стандартам МСФО, в конце отчетного периода фирмы должны предоставлять внешним пользователям ряд документов:

баланс;

отчет о прибылях и убытках;

отчеты о движении денежных средств, капиталов, и т.д.

Упрощенный учет распространяется лишь на организации, чья средняя численность составляет не более 50 сотрудников, годовая прибыль составила менее 40 млн крон, а оборот не более 80 млн крон. Частные предприниматели могут не подавать отчетность, если годовой оборот составил менее 25 млн крон.

Учет хозяйственной деятельности и уплата налогов – трудоемкий процесс, который требует знания законов и бухгалтерских методов, поэтому данный участок работ следует поручать опытному сотруднику или группе работников. Создание бухгалтерского отдела – задача, требующая многих капитальных вложений: выделение помещения, приобретение мебели, компьютерной техники, получение прав использования программ и облачных систем, которые помогают формировать отчеты и вести электронный документооборот, в том числе уплачивать налоги.

Малый и средний бизнес вполне могут получать услуги бухгалтерии от специализированных фирм, поскольку это освобождает предпринимателей от дополнительных затрат и поиска сотрудников, гарантирует качество учета и своевременную уплату платежей.