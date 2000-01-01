Роутери (маршрутизатори) в Comtrade — це стабільна та швидка мережа у вашому будинку

Мережеве обладнання, що розподіляє інтернет з'єднання між підключеними до нього іншими мережевими пристроями, називають по-різному — роутером, ретранслятором або маршрутизатором. Усі варіанти вірні, у своїй свою «сполучну» функцію роутер виконує у глобальній, а й у локальної мережі без доступу до Інтернету.

У користувачів критерій працездатності маршрутизатора зводиться до єдиного показнику — швидкість з'єднання, яку впливає безліч чинників, починаючи від типу роутера, його робочого діапазону, типу підключення, кількості підключених до нього пристроїв тощо.

Які типи маршрутизаторів сьогодні можна побачити на ринку?

Маршрутизатор не є джерелом інтернету, це лише точка доступу в мережі, тому роутер потребує підключення до мережі провайдера. Для цього існує кілька типів підключення та видів роутерів, адаптованих до них.

ADSL — це найбільш ранній тип підключення, який сьогодні вже мало де використовується. Для підключення необхідно використовувати телефонний кабель. Ethernet — підключити маршрутизатор до мережі можна за допомогою кабелю з оптоволокна, що широко використовується сьогодні. Універсальний — маршрутизація, що поєднує кілька типів з'єднання з інтернетом. Мобільний — доступ пристрою до мережі забезпечується за рахунок вбудованого модему або SIM-картки за стандартами 3G/4G.

Найбільш поширені сьогодні роутери універсального типу із пріоритетним оптоволоконним каналом, які також підключаються до модемів за допомогою звичайного USB-порту.

Категорії маршрутизаторів щодо їхньої вартості

На вартість роутерів впливає кілька факторів, де основними є такі, як діапазон покриття, наявність стандартних або «просунутих» функцій, наявність/відсутність програмного забезпечення (ПЗ) тощо.

Бюджетні

Ціна на маршрутизатори бюджетної категорії нечасто перевищує 1000 грн. Пристрої оснащені стандартним (мінімальним) набором функцій, яких достатньо, щоб основні потреби користувача були задоволені. Деякі моделі цієї групи можуть бути оснащені додатковими функціями.

Середньобюджетні

Це категорія роутерів, вартість яких варіює в межах 1000–2000 грн. Пристрої здатні створити мережу широкого покриття, є програмне забезпечення.

Топ-сегмент

У даній категорії роутери коштують понад 2000 грн. та характеризуються високошвидкісним з'єднанням для сотень, підключених до них клієнтів. Також є функція попереднього встановлення топ-ПО.

Типи встановлення маршрутизаторів

Залежно від моделі — настільна або настінна, ви можете або поставити роутер на стіл, підвіконня, полицю шафи або повісити його на стіну, якщо маршрутизатор оснащений необхідними кріпленнями. Важливо також, щоб його антени були регульованими. Також у магазинах можна побачити маршрутизатори спеціальних категорій — для SmartTV чи ігрові. Вони повинні мати відповідне програмне забезпечення, швидкість роботи яких повинна бути не менше 300–450 Мбіт/с.

Як підібрати маршрутизатор за призначенням?

Тут усі моделі маршрутизаторів можна умовно поділити на дві групи:

Маршрутизатори для домашнього вжитку

1. Для квартири

Оптимальний варіант маршрутизатора для однокімнатної квартири або «двушки» — вибір дводіапазонного роутера. Бюджет необхідно розраховувати, враховуючи кількість кімнат та кількість підключених пристроїв.

2. Для приватних будинків

Важливо враховувати наявність якісного покриття (без перешкод — ландшафт вулиці, товщина стін, висота будівель тощо). Для території з спорудами різного рівня до роутера потрібно придбати і репітер. Оптимально буде покупка роутера з прошивкою для створення системи Mesh.

3. Сільська місцевість, дачні райони

Вибирайте модель роутера, здатну функціонувати від SIM-карти або модему, використовуйте також спрямовану антену, яка забезпечить найкращий сигнал від найближчої мобільної вежі.

Від різних виробників маршрутизатори купити в Києві або іншому місті з доставкою в будь-який куточок України ви можете в інтернет-магазині Comtrade — найкращого продавця якісного мережевого обладнання на українському ринку.