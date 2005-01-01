Арбитраж трафика: что собой представляет и как начать новичку?

В интернете можно найти различные способы заработка для начинающих. Одним из подобных и является абритраж трафика, о котором пойдет речь далее. Ниже представлены основные особенности этого метода заработка в интернете, а также рекомендации для начинающих по его освоению.

Арбитраж трафика – что это?

Арбитраж трафика представляет собой способ заработка, что подразумевает покупку трафика по более низкой стоимости с целью продажи по более высокой. То есть, заработок на арбитраже осуществляется на разнице цен.

Простой пример: компания нуждается в привлечении большего количества клиентов и создает оффер, подразумевающий оплату в размере 1000 грн. за один лид. На данное предложение откликается арбитражник и посредством различных инструментов настраивает рекламную компанию бюджетом 5000 тысяч грн. Ему удается привлечь на сайт 10 покупателей, за что он получает вознаграждение в виде 10000 грн., из которых 5000 грн. – это его чистая прибыль.

Партнерские программы

Неотъемлемой составляющей данного вида заработка выступают партнерки для арбитража трафика, без которых арбитражники попросту не смогут зарабатывать. Партнерская программа представляет собой форму сотрудничества, в которой участвует продавец и партнер.

Сам арбитражник в этом виде сотрудничества выступает в роли партнера и занимается осуществлением привлечения клиентов для компании продавца, за что получает денежные отчисления, размер которых может быть как фиксированным, так и в виде комиссионных за конкретную сделку.

Разновидности абритража трафика

Арбитражный трафик делят на несколько основных разновидностей:

Прямой. Органический. Реферальный. Платный. Из соц. сетей. Неопределенный.

Прямой трафик подразумевает ручное введение адреса пользователем. Органический предусматривает посещение сайта продавца посредством перехода из результатов выдачи в поисковых системах.

Под реферальным трафиком подразумевают тех пользователей, что перешли по реферальной ссылке с партнерских сайтов, приложений и прочего. Платный трафик – тот, который пришел по контекстной, либо таргетированной рекламе.

Трафик из социальных сетей вряд ли нуждается в пояснении – это все пользователи, посещающие сайт продавца по рекламе из соц. сетей. Неопределенным называют тот трафик, происхождение которого остается неизвестным.

Различные партнерские программы имеют отличающиеся условия, а поэтому не все разновидности трафика могут быть использованы при работе с конкретной ПП, что важно учитывать перед началом работы.

Рекомендации для новичков

В первую очередь, новичку необходимо выбрать подходящую партнерскую программу. Как правило, многие начинают свою работу в этой области через CPA-сети, который выступают в качестве посредников между арбитражниками и компаниями, представляя широкий выбор различных партнерских программ.

Работа с CPA сетями обладает немалым количеством достоинств, ключевыми из которых является простота и надежность. Набравшись опыта работы в этой области, можно начинать работать с компаниями напрямую, получая за привлечение клиентов уже гораздо более высокое вознаграждение.