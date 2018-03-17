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Как избежать ошибок во время транспортировки мебели?

Перевозка мягкой мебели по Киеву

Транспортировка мягкой мебели (https://inka-trans.ua/perevozki-kiev/perevozka-mebeli-kiev/) — это ответственная задача, которая требует особой аккуратности и внимания. Неправильный подход может привести к повреждению обивки, деформации каркаса или даже полной порче имущества.

Далее разберем основные ошибки, которые допускают при транспортировке мягкой мебели, и дадим практические советы, как их избежать.

Какие ошибки допускают при перевозке мягкой мебели?

  1. Неправильная упаковка. Многие люди пренебрегают правилами упаковки мягкой мебели, считая, что достаточно просто завернуть ее в пленку или одеяло. Однако такой подход может привести к появлению пятен, зацепок и потертостей на обивке.
  2. Неаккуратное обращение. Грубые рывки, удары и падения могут привести к деформации каркаса, повреждению обивки и поломке механизмов трансформации. Мебель следует переносить аккуратно, удерживая за прочные части каркаса и избегая чрезмерной нагрузки на мягкие элементы.
  3. Неподходящий транспорт. Попытка втиснуть крупногабаритный диван или кресло в легковой автомобиль может обернуться катастрофой. Для транспортировки мягкой мебели необходимо использовать просторный фургон или грузовик с ровным полом и надежными креплениями.
  4. Пренебрежение мерами безопасности. Многие пытаются перенести тяжелые предметы в одиночку, не используют специальные ремни и крепления для фиксации мебели в кузове и пренебрегают помощью профессиональных грузчиков. Такой подход может привести не только к повреждению мебели, но и к серьезным травмам.
  5. Неправильное размещение в кузове. При переезде многие пытаются максимально заполнить пространство, не учитывая особенности конструкции и размеры предметов. В результате мебель может деформироваться, помяться или поцарапаться о другие грузы.

Как избежать поломок и повреждений мягкой мебели?

Услуги по перевозке шкафов и другой мебели

  • Используйте качественные упаковочные материалы. Идеальным вариантом станут специальные чехлы из плотной ткани или мебельной стрейч-пленки. При отсутствии чехлов можно использовать пузырчатую пленку, обернув ею каждый предмет мебели в несколько слоев и закрепив скотчем.
  • Правильно размещайте мебель в кузове. При погрузке в транспортное средство следите за тем, чтобы предметы не соприкасались друг с другом и не терлись о стенки кузова. Размещайте более тяжелые и крупные предметы внизу, а легкие и хрупкие — сверху.
  • Соблюдайте аккуратность. Во время транспортировки мягкой мебели водитель должен двигаться плавно, без резких разгонов, торможений и маневров. Выбирайте ровные дороги без ям и ухабов, чтобы минимизировать тряску и вибрацию в кузове. При необходимости снижайте скорость на неровных участках пути.
  • Оформите страховку. Даже если вы предприняли все меры предосторожности, никогда нельзя исключать риск непредвиденных обстоятельств. Чтобы защитить себя от финансовых потерь в случае повреждения мягкой мебели во время транспортировки, воспользуйтесь услугами страховой компании.
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