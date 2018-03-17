Как избежать ошибок во время транспортировки мебели?

Транспортировка мягкой мебели (https://inka-trans.ua/perevozki-kiev/perevozka-mebeli-kiev/) — это ответственная задача, которая требует особой аккуратности и внимания. Неправильный подход может привести к повреждению обивки, деформации каркаса или даже полной порче имущества.

Далее разберем основные ошибки, которые допускают при транспортировке мягкой мебели, и дадим практические советы, как их избежать.

Какие ошибки допускают при перевозке мягкой мебели?

Неправильная упаковка. Многие люди пренебрегают правилами упаковки мягкой мебели, считая, что достаточно просто завернуть ее в пленку или одеяло. Однако такой подход может привести к появлению пятен, зацепок и потертостей на обивке. Неаккуратное обращение. Грубые рывки, удары и падения могут привести к деформации каркаса, повреждению обивки и поломке механизмов трансформации. Мебель следует переносить аккуратно, удерживая за прочные части каркаса и избегая чрезмерной нагрузки на мягкие элементы. Неподходящий транспорт. Попытка втиснуть крупногабаритный диван или кресло в легковой автомобиль может обернуться катастрофой. Для транспортировки мягкой мебели необходимо использовать просторный фургон или грузовик с ровным полом и надежными креплениями. Пренебрежение мерами безопасности. Многие пытаются перенести тяжелые предметы в одиночку, не используют специальные ремни и крепления для фиксации мебели в кузове и пренебрегают помощью профессиональных грузчиков. Такой подход может привести не только к повреждению мебели, но и к серьезным травмам. Неправильное размещение в кузове. При переезде многие пытаются максимально заполнить пространство, не учитывая особенности конструкции и размеры предметов. В результате мебель может деформироваться, помяться или поцарапаться о другие грузы.

Как избежать поломок и повреждений мягкой мебели?