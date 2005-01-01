Лучшее СТО для грузовых автомобилей в Киеве

Грузовые автомобили, спецтехника нуждаются в профессиональном техническом обслуживании и ремонте не менее, а в своем большинстве еще и более, чем легковые машины. Дело в том, что они эксплуатируются очень интенсивно, регулярно подвергаются повышенным нагрузкам. Нередко грузовым авто и технике специального назначения приходится работать десятки часов кряду практически без останова. И только регулярное, своевременное и профессиональное техническое обслуживание способно обеспечить им стабильную работу даже в таких условиях. Поэтому пренебрегать им не стоит.

Владельцев грузовых автомобилей и спецтехники, которые ищут только лучшие решения для своих машин, приглашает СТО «Гидромаркет» в Киеве https://hydromarket.com.ua/cp97814-gruzovoe-sto.html. Вас ждут лучшие решения по качеству, скорости выполнения работ и стоимости.

Комплекс работ от СТО «Гидромаркет»

Сотрудничество с СТО «Hydromarket» – это возможность получить полный комплекс профессионального технического обслуживания всех видов и марок техники специального назначения, грузовых транспортных средств и любых других механизмов, работающих на жидкой среде, а также их ремонт:

проведение регламентного технического обслуживания в соответствии с рекомендациями производителя, приведенными в техническом паспорте транспортного средства;

выполнение комплексной диагностики с применением современных стендов и прочего высокотехнологичного оборудования;

ремонт любого уровня сложности, начиная от замены изношенных уплотнений, затяжки креплений и вплоть до капитального, в том числе включая переборку силовых агрегатов;

переоборудование машин, предполагающее установку гидравлической системы и разного навесного, дополнительного оснащения, расширяющее их функциональные возможности.

Можете быть уверены, что в рамках ТО или ремонта на СТО «Гидромаркет» будут выполнены все те работы, которые восстановят эффективность функционирования ваших транспортных средств, обеспечат им длительную и стабильную службу.

Почему за обслуживанием спецтехники и грузовиков стоит обратиться в «Hydromarket»

Сотрудничество с «Гидромаркет» – это возможность обеспечить вашей технике профессиональное обслуживание и ремонт с минимальными тратами времени и денег. В распоряжении СТО:

8 ремонтных боксов, ориентированных на работу с грузовой техникой. Клиентам не придется долго ожидать обслуживания. Укомплектованный штат опытных мастеров, в том числе и узкоспециализированных. Они найдут наиболее эффективные способы устранения любых технических проблем с грузовыми авто и спецтехникой. Высокое техническое оснащение. В распоряжении мастеров полный ассортимент приборов и инструментов, которые помогут выявить и устранить проблемы, провести комплексную диагностику техники и ее отдельных систем. Огромный выбор комплектующих и расходных материалов, которые могут потребоваться при выполнении работ. Все они отличаются высоким качеством и на них действуют официальные гарантии. Ремонтная яма, позволяющая выполнять работы с двигателем, подвеской, тормозной системой и пр.

Работы могут выполняться как в непосредственно на СТО, так и на объекте у заказчика по предварительному согласованию. Оплата услуг осуществляется исключительно на банковский счет станции технического обслуживания – никаких наличных обращений средств не предусмотрено. Клиенты СТО по завершению работ получают полностью исправную машину, а также полный пакет документации о выполненных работах.

Обращайтесь, и убедитесь лично, насколько профессиональным может быть обслуживание грузовых автомобилей и спецтехники.