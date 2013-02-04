Постоянный вид на жительство: как его получить в Украине?

Чтобы иностранец мог проживать на территории Украины неограниченное время, ему необходимо оформить постоянный вид на жительство. Он дает возможность пользоваться практически всеми теми же правами, что и граждане страны, а также ходатайствовать в государственных органах о получении украинского гражданства. И та, и другая процедура в большинстве случаев непонятна людям без специального образование. Именно поэтому многие решают воспользоваться помощью специалистов, которые разбираются в законодательстве и могут оперативно решить данный вопрос.

Оказанием помощи при оформлении ПМЖ занимается консультационный портал «ОВИР» -https://info-ovir.com/vid-na-zhitelstvo/2013-02-04-11-29-57-residence-permit-ru.html. Компания состоит из квалифицированных сотрудников, которые имеют многолетнюю практику. Они компетентны во многих вопросах и предоставляют полный комплекс услуг, избавляя иностранцев от необходимости посещать центральный орган исполнительной власти по вопросам иммиграции.Помимо этого, сотрудничество с фирмой имеет следующие преимущества:

1. Экономия времени и денежных средств.

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Специалисты «ОВИР» берут на себя ответственность за все процессы. Они подготавливаются заявления-анкеты, ходатайства о предоставлении ПМЖ и оплачивают государственные пошлины.Также они отстаивают интересы клиентов в службе миграции до тех пор, пока результат не станет положительным.

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Большинство тех, кто воспользовался услугами «ОВИР», остались довольны, поскольку получить желаемый документ, который открывает перед ними много возможностей. Детальнее об этом можно узнать на сайте портала или связавшись со специалистом удобным для вас способом.