Ремонт ходовой автомобиля

В условиях плохих дорог на ходовую часть автомобиля приходится значительная нагрузка. Любые неровности дороги причиняют механический ущерб данному элементу, поэтому при частых поездках в условиях бездорожья износ заметен даже спустя несколько недель после замены деталей авто. В сегодняшних условиях ремонт ходовой Киев - одна из самых востребованных услуг в городе.

В каких случаях необходим ремонт

Производить ремонт ходовой части авто следует, если:

С момента последней замены деталей пробег составил 15 тысяч километров в черте города или в два раза меньше по бездорожью.

Во время поворота слышен треск, хруст, замечается вибрация.

Замечен неравномерный износ шин.

Наблюдаются любые признаки потери контроля над управлением, вне зависимости от степени выраженности.

При визуальном осмотре замечены механические повреждения.

Проблемы с ходовой частью могут привести к выходу из строя других систем авто или даже спровоцировать аварию, поэтому игнорирование любых проблем с элементом опасно для жизни водителя.

Особенности ремонта ходовой

Замена данной части автомобиля – стандартная процедура в сервисе техобслуживания. Перед тем, как приступить к работе, специалисты проводят полную диагностику узлов, включая исследование с помощью электронных инструментов, общую оценку состояния деталей в соответствии с требованиями и контрольную оценку профессионала. В результате диагностики можно выявить основные неполадки, выделить наиболее поврежденные элементы и опередить, каким из них требуется обязательная замена.

В ходе осмотра проводится:

Выявление состояния амортизаторов.

Проверка рычажной системы.

Проверка работоспособности пружины.

Контроль коррозийных процессов (при риске появления ржавчины).

Оценка степени герметичности гидросистемы, тормозной конструкции.

Оценка необходимости замены дисков и шлангов.

Проверка тормозных колодок, барабанов и других узлов.

Общая оценка работоспособности системы, обнаружение механических повреждений.

При наличии любых признаков неисправности, замеченных водителем – практическая оценка и выявление причин их появления для проведения дальнейшего ремонта.

После диагностики владелец автомобиля получит подробные инструкции по дальнейшему контролю состояния механизмов и перечень необходимых ремонтных работ. Некоторые элементы возможно починить без замены, для других следует выполнить тщательный подбор аналогов для замены. На каждом этапе владелец может проконсультироваться со специалистом, чтобы исключить риск неправильного или недолговечного ремонта, а также усугубления проблем с автомобилем.

Заказать ремонт ходовой

Заказать ремонт ходовой части можно на страницах сайта. Процедура включает в себя полный осмотр всей конструкции по указанному выше алгоритму. При работе с каждым автомобилем используется методика персонального подхода, что помогает обеспечить более качественный ремонт с полным решением проблем автовладельца. При заказе на ремонт ходовой цена будет зависеть от объема работы, установленного в момент проведения работ прайса и других критериев, включая дополнительные услуги и приобретение запасных частей с последующей установкой.